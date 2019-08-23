شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع التغيّرات البيئية المختلفة، يستدعي فصل الصيف إلى اللجوء لوضع واقٍ من أشعة الشمس وكريمات البشرة المنعشة، من أجل أجواء صيفية رشيقة، لكن معرفة هذه المعلومات فقط لا تكفي، إذ يجب الالتزام بالعناية اليومية للحصول على نتائج صحية مميزة.
ويبقى السؤال الأهم حول هذه الوقاية: «ما المنتجات التي يجب علينا استخدامها خلال الموسم لإبقاء بشرتنا رطبة ومتوهجة؟».
يقدم لك عزيزتي خبراء «هيمالايا» مجموعة تضم منتجاتهم الأمثل لهذا الموسم، التي توفر احتياجات البشرة بشكل فاعل وتتضمن:
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خبراء: بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة خلال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.