الامارات | خبراء: بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة خلال الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: بشرتك تحتاج إلى عناية خاصة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع التغيّرات البيئية المختلفة، يستدعي فصل الصيف إلى اللجوء لوضع واقٍ من أشعة الشمس وكريمات البشرة المنعشة، من أجل أجواء صيفية رشيقة، لكن معرفة هذه المعلومات فقط لا تكفي، إذ يجب الالتزام بالعناية اليومية للحصول على نتائج صحية مميزة.

ويبقى السؤال الأهم حول هذه الوقاية: «ما المنتجات التي يجب علينا استخدامها خلال الموسم لإبقاء بشرتنا رطبة ومتوهجة؟».

يقدم لك عزيزتي خبراء «هيمالايا» مجموعة تضم منتجاتهم الأمثل لهذا الموسم، التي توفر احتياجات البشرة بشكل فاعل وتتضمن:

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