بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية للعناية بالبشرة الدهنية في المنزل

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من شحوب الوجه وعدم نضارته، وذلك بمجرد إغفالها عن الاعتناء بها لأيام معدودة، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات العناية بها.
الإعلامية رضوى الشربيني، قدمت وصفة سريعة وغير مكلفة للعناية بالبشرة الدهنية، خلال برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، نعرضها خلال النقاط التالية:
المقادير
لبن.
ترمس مطحون.
ليمون.
طريقة التحضير
- خلط اللبن مع الليمون والترمس المطحون.
- تغطية الوجه والرقبة بالخليط لدقائق.
- غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ.
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