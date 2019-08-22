بعد صورتها الرومانسية مع مطرب "كايروكي".. أمينة خليل تعلن خطبتها قريبا

بإطلالة صيفية متعددة الألوان، تصدرت الفنانة أمينة خليل غلاف عدد الأسبوع المقبل من مجلة "سيدتي"، معلنة اقتراب موعد خطبتها، وذلك خلال حوارها مع المجلة، ما أثار ضجة واسعة، وذلك عقب أيام من إثارتها الجدل حول ارتباطها بالفنان هشام تامر، عضو فريق "كايروكي".

وجاء عنوان حوار أمينة خليل، بالمجلة: "خطوبتي قريبا، والغناء مجرد هواية"، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز التعليقات: "أنت هترتبطي بهشام ولا إيه؟"، و"لأ.. ما تقوليش إنك هتتخطبي.. أنتي كراش حياتي"، و"مبروك يا أمينة، ربنا يسعدك"، و"سيب كراشي ف حالو".

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ومنذ 5 أيام، شارك عضو فريق "كايروكي"، صورة، عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بأمينة خليل، وهو يحتضنها، ويضحكان، لتحصد ما يزيد عن 39 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، المتساءلة عن طبيعة علاقتهما.

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وتزوجت الفنانة أمينة خليل، من أخصائي الطيران الشراعي، كريم الخشاب، عام 2015، ولديه شركة تعني بتقديم الخدمات الخاصة بهذه الرياضة في المدن الساحلية المصرية، ثم انفصلا.