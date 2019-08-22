طبيب يحذر من سرطان البنكرياس: لا يصاحبه أعراض ويسبب الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:

يعتبر البنكرياس من الأعضاء الهامة بجسم الإنسان، حيث يساهم في إفراز العصارة التي تحتوي على الإنزيمات الهاضمة للطعام، فضلًا إنتاج هرمون الإنسولين الذي يسمح بدخول السكر من الدم إلى الخلايا، وعندما يصاب بالسرطان، يحدث خلل بهذه الوظائف الحيوية.

يقول الدكتور عماد حمادة، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، إن نادرًا ما يكتشف الإصابة بسرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، نظرًا لعدم ظهور أعراض على المصابين به إلا في المرحلة المتأخرة منه، حيث يصاب المريض بمرض الصفراء "اليرقان"، نتيجة انسداد قنوات المرارة، إلى جانب المغص المعوي الذي لا يمكن الاعتماد عليه للكشف عن هذا المرض، لتشارك ذلك العرض مع العديد من الأمراض الأخرى، مثل التهاب القولون العصبي.

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