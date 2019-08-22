ترى من إحداها 3 دول عربية.. أشهر 10 جرز في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تضم مصر العديد من الجزر الرائعة التي قد لا يعلم بوجودها الكثير من المصريين، منها الجرز التي تحمل طابع تاريخي، وآخري تحتوي على أندر أنواع النباتات والأسماك في العالم، يستعرض لكم "مصراوى"، أبرز 10 جزر في مصر.

1-جزيرة الفرعون:

من أجمل الجزر التي تطل علي البحر الأحمر، وتقع في مدينة طابا، وتتميز باحتوائها على العديد من الشعب المرجانية الخلابة.

وتعد الجزيرة مناسبة لممارسة هواية الغطس، وقضاء أوقات رائعة مع أصدقائك في الخيم.

وتبعد عن طابا بـ 8 كيلو وتقع في خليج العقبة، ومن أشهر معالمها السياحية قلعة صلاح الدين التي تعد أهم آثر إسلامي في سيناء، وتُعتبر الجزيرة الوحيدة التي يُمكن من خلال الوقوف في أعلى أجزائها ورؤية الحدود الثلاث من الدول، السعودية، والأردن، وفلسطين.

2-جزيرة الجفتون:

تقع جزيرة الجفتون بالقرب من مدينة الغردقة، وتتميز بالرمال الناعمة، وتعتبر الجزيرة الوحيدة المسموح بالمكوث عليها، وتحتوي على موقع مناسبة لممارسة هواية الغطس والتي يمكن من خلالها أن تشاهد أنواع مختلفة وجديدة من الأسماك

وتعد جزيرة الجيفتون من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس.

ويمكنك قضاء وقت ممتع على هذه الجزيرة عن طريق تأجير قوارب أو الغطس مع الأسماك ومشاهدة الشعب المرجانية، أو اللعب مع الدالفين.

3-جزيرة شدوان:

تعتبر من أجمل الجزر التي تطل علي البحر الأحمر، وكانت الجزيرة تتمتع بمساحة كبيرة ولكن مع اختلاف الطقس وحركة المد والجزر تقسمت الي مجموعة جزر صغيرة مثل جوبال، والزبرجد، وطويلة، ولكن تبقي جزء كبير منها مازال يسمي بهذا الاسم "شدوان".

وتضم هذه الجزيرة مجموعة كبيرة من الشعب المرجانية، وأنواع أسماك خطيرة مثل "سمك المروحة، وسمك قرش الشعاب، والمنقار، لكن يحذر نزول البحر بها لقوة حركة المد والجزر وأيضاً لوجود مناطق صخرية وأسماك خطيرة.

4-جزيرة النباتات:

إذا كنت تفضل الأماكن الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة، فعليك زيارة حديقة النباتات التي انشأت على مساحة 18 فدان بنفس مساحة جزيرة النباتات، والتي تقع بمدينة أسوان وتطل على نهر النيل من جميع الاتجاهات.

وتضم الجزيرة مجموعة كبيرة من الأشجار والورود التي لم تراها من قبل مثل شجرة الست المستحية، وما يميز هذه الشجرة أنه عند لمسها يقوم ورق الشجر بالانكماش.

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ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيهاً.

5- جزيرة إلفنتين:

هل تعرف أن هذه الجزيرة أثرت علي تاريخ مصر والعالم؟.. هي من أكبر الجزر الي تطل على نهر النيل وتقع في مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 فداناً.

تعتبر هذه الجزيرة من أكثر الجزر التي تحتوي على تاريخ أثري فرعوني، إذ تتمركز بها مجموعة كبيرة من المعابد الفرعونية مثل معبد الاله "تحتمس الثالث وأمنوفيس الثالث ومعبد ساتت ومعبد خنوم".

وتعتبر هذه الجزيرة من أقدم الجزر التي أثرت في تاريخ مصر بسبب توحيد "مينا" للقطرين من الوجه البحري للوجه القبلي، وبناء الدولة الموحدة.

وأصبحت "إلفنتين" مركزاً تجارياً يشرف على منطقة الحدود الجنوبية لمصر ومصدر لتوريد الصخور لبناء المعابد في مصر القديمة.

6-جزيرة الزبرخد:

هي أكبر جزيرة تضم خام أحجار الزبرجد في العالم، ويمكنك من خلالها مشاهدة الطيور مثل صقر الغروب، والعصفور النهري، وتحاط الجزيرة بشعب مرجانية متنوعة، وتضم أنواع من الأسماك الخطيرة.

7-جزيرة الزمالك:

كانت الجزيرة في عهد الخديو اسماعيل تضم مجموعة من أندر النباتات الموجودة في العالم، وتطل من جميع الاتجاهات على نهر النيل، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

8-جزيرة نيسلون:

جزيرة نيلسون أو جزيرة جريشة كما تسمى بأهل الإسكندرية. هي قريبة من ساحل الإسكندرية على بعد 4 كيلو متر شمال خليج أبو قير، وتعتبر من الأماكن الأثرية التي تضم تاريخ كبير من المعارك القديمة منها الحرب العالمية الثانية، وسميت بهذا الأسم نسبة الى القائد الإنجليزي نيلسون.

9-جزيرة سهيل:

تقع جنوبي مدينة أسوان، وتحتوي على قرية نوبية نموذجية تعد مزارا للسائحين للتعرف على الثقافة النوبية، وتعتبر الجزيرة محجرا كان يستخرج منها قدماء المصريين الجرانيت الأسواني، وتكمن أهمية الجزيرة في النقوش الصخرية التي سجلت على صخورها وكأنها مجلد تاريخي، أو سجل زمني يسجل كل من مر بالجزيرة ذهابًا وايابًا، وهي تؤرخ ما بين عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور اليونانية الرومانية.

10-الجزيرة الخضراء:

تقع الجزيرة بالقرب من مدينة السويس، وسميت بهذا الاسم، لأنها تتكون من صخور كبيرة من الشعب المرجانية ذات اللون الأخضر، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة لكونها تتحكم بالملاحة في البحر الأحمر بالكامل.