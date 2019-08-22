سعودية تتحدى العادات.. خرجت بملابس رياضية بدون غطاء رأس

تجولت مناهل العتيبي في شوارع الرياض، مرتدية لباسا رياضيا ضيقا بدون غطاء رأس، متحدية العادات والتقاليد بحسب ما ورد في "بي بي سي".

ووثقت الناشطة السعودية تجربتها في مقطع فيديو رفعته على حسابها على "تويتر" وأرفقت المقطع بالتغريدة التالية: "أمس كان يوم حظي.. ومن السعادة رحت أجوب شوارع الرياض شارعا شارعا ومن خلال تعاملي مع دوريات المرور وردة فعلهم المحترمة معي، اكتشفت أن النظام فعلاً تعمم وأن ولي العهد كان صادقا عندما قال يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل".

وحصد الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة، وتعليقات عدة ما بين التأييد والرفض، ودشن متابعون "هاشتاجات" عديدة أبرزها "#مكافحه_الانحلال، و #أوقفوا_العبث"، تطالب بالتصدي للنساء اللواتي يقتدين بـ"مناهل"، ويخرجن عن الأعراف والتقاليد.

وتوجه أحدهم برسالة للنيابة العامة مطالبا بإحالة الناشطة إلى التحقيق، وكتب: "مناهل العتيبي تذكر بأن الشرطة والمرور تفاعلوا معها بكل ود وهي غير ملتزمة بالاحتشام، وكذبت على لسان الأمير محمد بن سلمان بأنه يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل؟ فهل هذا يعقل فعلا؟".