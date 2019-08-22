لمستخدمي الرموش الصناعية.. 3 طرق لتنظيف العين

تفضل بعض السيدات استخدام الرموش الصناعية دون النظر إلى أضرار ذلك على العين، وعلى رأسها التهاب العين والجفن واحمرارها، بالإضافة إلى تورم العين والمناطق المحيطة بها، ونظرا لأن منطقة العين من المناطق الحساسة ويجب الاهتمام بها وتنظيفها جيدا، قدم موقع "Daily Medical"، الطبي طرق تنظيفها كالتالي:

غمس قطعتين من القطن

ينبغي غمس قطعتين من القطن في مزيل لمكياج عيون خالي من الزيت، أو في ماء الميسيلار، الذي يمتاز بأنه لطيف وخال من الزيوت.

Advertisements

وبعد ذلك، يتم وضع الرموش الصناعية على إحدى قطعتي القطن، وتغطيتها بالقطعة الأخرى، وتركها لمدة 5 دقائق على الأكثر، كي يؤتي مزيل المكياج أو ماء الميسيلار مفعوله.

تعقيم الرموش الصناعية

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمرأة تعقيم الرموش الصناعية بواسطة كحول تنظيف من الصيدلية، وذلك لتجنب تعرض العين للتهيج والالتهاب.

الاحتفاظ بها في عبوتها الأصلية

وفي الخطوة الأخيرة ينبغي الاحتفاظ بالرموش الصناعية في عبوتها الأصلية، أو في عبوة صغير لحمايتها من الغبار وللحيلولة دون تعرضها لأضرار تفسد مظهرها الجمالي الساحر.