صور.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها "آدم": ملأت السماء بالنجوم

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احتلفت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها"آدم" الـ17، في أحد المطاعم بمدينة الشيخ زايد، برفقة شقيقتيها "حلا ومايا" وعددا من أصدقائهم.
ونشرت هنا شيحة، صور احتفالها بعيد ميلاد نجلها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تحتضنه، وكانا يرتديان ملابس كاجوال.
وعلقت الفنانة على الصور: "عندما أتيت تحولت كل الأمور من الخطأ لتصبح على النهج الصحيح.. ولقد ملأت السماء بالنجوم".
ونالت الصور إعجاب نحو 13 الفا من متابعيها، والذين جاءت بعض تعليقاتهم: "أنت عاوز إيه يابني من الدنيا تاني"، و"ما شاء الله.. العيلة كلها حلوة".
وانفصلت الفنانة هنا شيحة مؤخرًا، عن الفنان أحمد فلوكس، في يونيو الماضي، وذلك بعد زيجة استمرت عدة أشهر.
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