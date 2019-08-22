"كده بردو يا سونة يا خاين".. أروى جودة تشبه نفسها بـ عبد المنعم إبراهيم في "إشاعة حب"

بمايوه قصير، سخرت الفنانة أروى جودة من إطلالتها داخل البحر، خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، حيث شبهت نفسها بالفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، خلال حديثه في الهاتف بالمشهد الشهير من فيلم "إشاعة حب".

ونشرت أروى جودة، صورتها عبر إنستجرام، مرتدية "مايوه أسود من قطعة واحدة، ونظارة شمسية"، وظهرت خلالها بتسريحة شعر إنسيابية، خلال نومها داخل البحر، في وضعية تشبه التي ظهر بها الفنان الراحل في الفيلم، معلقة: "فاكرين المكالمة دي كانت لمين؟ وكان العظيم عبد المنعم إبراهيم بيقول فيها إيه؟.. إشاعة حب.. السينما".

وخلال 30 دقيقة، تفاعل نشطاء ومتابعي الفنانة على إنستجرام، مع المنشور، والذي نال 9100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، جاء أبرزها: "طبعا فاكرين.. حد ينسى، كده برده يا سونة يا خاين متسألش فيا.. أحبك.. أعبدك.. أموت في هواك"، و"كان بيكلم حسين في الشركة على أساس إنه هند رستم، وبيقول له وحشتني"، و"إيه الضحك كده.. زي القمر يا أروى".

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ومنذ أيام، أثارت صورة للفنانة الثلاثينية أروى جوجدة بـ"كاش مايوه" يكشف عن ساقيها، حالة من الجدل بين متابعيها عبر إنستجرام، ما بين المعجبين بإطلالتها، وما بين المنتقدين لملابسها المكشوفة.

وكان من بين التعليقات على الصورة،: "أروى يا حياتي"، "أخيرًا صورة جديدة"، و"روعة من الجمال".

فيما جاءت بعض التعليقات المنتقدة للفنانة، ومنها: "جميلة الجميلات ليه كدا بتزعليني"، "ينهار أسود.. وأنا اللي كنت بقول على أروى أحسن من غيرها.. والله العظيم أنا اللي طلعت غلبان"، "هي الناس دي ملهاش أب أو أخ يغير عليها".