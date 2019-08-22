ريهام سعيد عن انتقادها أصحاب السمنة: "كنت قاصدة اللي قولته وعمري ما جرحت حد"

هجوم واسع تعرضت له الإعلامية ريهام سعيد، منذ مساء أمس، عقب تداول مقطع فيديو، من حلقتها السابقة ببرنامجها "صبايا الخير" المذاع عبر قناة "الحياة"، تضمن مهاجمتها للمصابين بالسمنة، ووصفهم بأنهم "عبء" على أسرتهم والدولة، لترد الإعلامية على منتقديها في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وقالت ريهام، في مقطع لا تتجاوز مدته 3 دقائق و27 ثانية: "مش هطول عليكم، علشان مابحبش اللايف، بس قريت أخبار وبوستات عن إني قولت التُخان دول شكلهم وحش، أنا فعلا قولت كده بس في سياق حديث، علشان احنا عاملين حملة ضد السمنة".

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وأضافت، أنها مريضة سمنة، ولا تزال تعاني منها، موضحة أنها قررت التخلص من الوزن الزائد، بعد أن وجه لها الفنان محمود حميدة بعض الكلمات الجارحة، على حد وصفها، ما دفعها لبدء رحلتها للتخلص من الدهون، مستطردة: "أنا قررت أواجه الناس المريضة بالسمنة بمشاكلهم، واللي بيقولكم مش مهم الشكل بيضحك عليكم، واللي بيقولكم المهم إن روحكم تكون حلوة بيضحك عليكم، لإنكم أكتر ناس بتعانوا".

وتابعت ريهام، أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وراء الحملة الإلكترونية ضدها، موجهة لهم رسالة: "كلوا بعض، وكلوا في نفسكم، طبعا العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وأمم أفريقيا حرقاكم أوي، اتحرقوا أكتر، وهتفضل نعلى وهنتطور أكتر".

واختتمت حديثها: "بالليل هقولكم على ريجيم يخسس 10 كليو في 20 يوم، وهفضل أتكلم عن التُخن، وإنه وحش جدا، صدقوني أنا عمري ما بجرح حد، لأني مريضة سمنة زيكم".