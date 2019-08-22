البليزر الجلد أحدث صيحات موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع البليزر الجلدي على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Tom Ford و Elie Tahari و Off-White.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنكا مولر-فينكلمان أن البليزر الجلدي يكتسي باللون الأسود ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار أبطال فيلم “The Matrix”، مشيرة إلى إمكانية تأكيد هذه الإطلالة الجريئة من خلال تنسيق البليزر مع سروال جلدي أو تنورة جلدية باللون الأسود أيضا.

وأضافت مولر-فينكلمان أنه يمكن تخفيف الطابع الحاد للبليزر الجلدي من خلال تنسيقه مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة مثل تنورة بليسيه أو سروال من الحرير.