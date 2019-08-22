اطلالات نجمات بالتنورة..ودعي بها موسم الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - التنورة على مر الزمن اعتُبرت من القطع المفضلة بالنسبة للنساء، حيث إننا نشاهد الصغيرات والشابات والسيدات في اطلالات في التنورة في مختلف المناسبات، وطبعًا هنالك أنواع كثيرة للتنورة في الموضة، منها القصيرة ومنها الميدي والماكسي، ومنها أيضًا الكلوش أو الضيقة أو المنسدلة الناعمة… والنجمات العربيات كثيرًا ما يعتمدن التنورة في مختلف المناسبات، وقد جمعنا اليوم بالصور اطلالات في التنورة على طريقة النجمات العربيات، لتودعي بها الصيف وتستقبلي بها فصل الخريف.





إليسا في اطلالة في التنورة التول

اليسا اختارت تنورة من التول



في إحد المناسبات المسائية شاهدنا إليسا وقد نسقت لوك أنثويًّا ومواكبًا للموضة في الوقت ذاته، حيث إنها اختارت تنورة ماكسي من التول باللون البني، وقد زينت خصرها بحزام أسود من الجلد، وأكملت الاطلالة بتوب بقصة الأوف شولدر وحقيبة كتف باللون الأسود من “ديور” Dior، وصندل أنيق بكعب عالٍ.



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لارا اسكندر في لوك عصري في التنورة

لارا اسكندر في تنسيق عصري في التنورة





لارا اسكندر من النجمات العربيات اللواتي يعتمدن دائمًا أجمل صيحات الموضة، ومؤخرًا وفي إحدى المناسبات شاهدناها في لوك مميز من “آلايا” Alia نسقت فيه تنورة ميدي كلوش باللون البيج، مع قميص كلاسيكي باللون الأبيض، ومن فوقه كورسيه من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ، وشنطة يد باللون البني.





أنغام في تنورة كشكش مميزة

أنغام اختارت تنورة من الكشكش الأسود



أنغام التي أصبحت مؤخرًا تعتمد الاطلالات العصرية الشبابية، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه تنورة كشكش متفاوتة الأطوال باللون الأسود، خصرها عالٍ زينته بحزام من الجلد مرصع بمسامير معدنية، وقد نسقت معه قميصًا باللون الأبيض، وصندلًا بكعب عالٍ، وأكملت اللوك بأقراط بتصميم لافت.



اطلالات في التنورة تودعين بها الصيف بأسلوب النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.