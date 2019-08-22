إليسا..وأجمل فساتين سهرة من مسيرتها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - في تغريدة غريبة من نوعها صدمت إليسا جمهورها في الوطن العربي بخبر اعتزالها، وأنّ الألبوم الذي تقوم بتحضيره الآن سيكون الأخير لها، وقد بررت هذا القرار بأنها تعبت من أجواء الوسط الفني ومن العصابات التي تسيطر عليه، وقد أحزن هذا الخبر جميع معجبيها، وأيضًا عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي، الذين أطلقوا بدورهم حملة على السوشيال ميديا، طالبين من خلالها من إليسا التراجع عن قرارها… واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات إليسا في فساتين السهرة التي تألقت بها خلال مسيرتها الفنية، وإليكِ بعض الأمثلة.



إليسا متألقة في فستان سهرة مميز عام 2005

أحد أشهر فساتين اليسا وقد اختارته عام ٢٠٠٥





في اطلالة مميزة اعتمدتها إليسا لحفل الـ World Music Awards العالمي عام 2005 اختارت إليسا فستانًا بتصميم جريء ولافت باللونين الفضي والأزرق، من الأعلى يبدو مثل كورسيه متصل بها حزام على الخصر، وتنورته منسدلة من الموسلين الأزرق الفيروزي، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي، ومجوهرات ماسية، وبدت أنيقة ومعاصرة.





لوك جذاب باللون الأسود نسقته إليسا





اللون الأسود كان من الدرجات المفضلة بالنسبة لـ إليسا، وقد شاهدناها به في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، ومنها هذه الاطلالة التي تألقت بها على المسرح في فستان سهرة بتصميم شبابي أنيق أكمامه طويلة ومفتوح عند الياقة على شكل حرف v، وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ، وعقدًا ماسيًّا لافتًا.





إليسا في فستان براق باللون الذهبي

أحدث اطلالات اليسا في فستان ذهبي مزين بالشراريبا





مؤخرًا شاهدنا إليسا في أجمل الاطلالات التي اختارتها على المسرح لمختلف حفلاتها، ومنها هذا الفستان الذهبي الذي اختارته من لابورجوازي Labourjoisie بتصميمه اللافت باللون الذهبي البراق والمزين بالشراريب، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ذهبيًّا أيضًا، وقد بدت مشرقة ومتألقة بشكل لافت.



نتمنى نحن بدورنا أن تتراجع إليسا عن قرارها في الاعتزال حتى نستطيع أن تستمتع بفنها لفترة أطول، وباطلالاتها الأنيقة واللافتة في مختلف المناسبات.