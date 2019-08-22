أزياء صيفية للسهرات من كارمن سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - في الصيف تكثر السهرات والمناسبات الرسمية، وكثيرًا ما نستعين باطلالات النجمات لنستوحي منهنّ بعض الأفكار، ولا سيّما أنهنّ غالبًا ما يعتمدن فساتين سهرة مميزة ولافتة، وهذا الصيف لاحظنا أنّ النجمة الشابة كارمن سليمان اختارت عددًا من أزياء السهرة الناعمة من فساتين وجمبسوت وتنانير وغيرها… والتي من الممكن لكِ أن تستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي في مناسباتكِ الرسمية القادمة، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق لافت باللون الأبيض اعتمدته كارمن سليمان مؤخرًا

كارمن سليمان في تنسيق باللون الأبيض



إن كنتِ من عاشقات اللون الأبيض تستطيعين إذًا أن تستوحي من اطلالة كارمن سليمان التي اعتمدتها مؤخرًا، والتي نسقت فيها بنطلونًا أبيض بخصر عالٍ مع توب بتصميم لافت من اللون نفسه أيضًا. ياقتها مفتوحة على شكل حرف V وأكمامها طويلة وصلت حتى الأرض، مصنوعة من الموسلين، ما أضفى على اللوك لمسات دراماتيكية، وقد أكملت الاطلالة بعقد ماسي بتصميم لافت.





فستان ناعم باللون البنفسجي خيار كارمن سليمان

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كارمن سليمان في فستان باللون البنفسجي



تميل كارمن سليمان لاختيار الألوان الزاهية والدرجات اللونية الناعمة، ولا سيّما في فصل الصيف، مثل هذه الاطلالة التي استوحتها من ملكات الإغريق، وقد اختارت فيها فستان بليسيه باللون البنفسجي الفاتح، دخله اللون الذهبي عند منطقة الصدر وعلى حزام الخصر، وقد نسقته مع اكسسوار ذهبي على الرأس أيضًا، وبدت ناعمة ومشرقة.





كارمن سليمان في فستان أوف شولدر

اختارت كارمن سليمان فستان ناعم اوف شولدر



الفساتين الأوف شولدرز مازالت إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اعتمدن هذه الفساتين في مختلف المناسبات، مثل كارمن سليمان التي تألقت في فستان أوف شولدر بتصميم شبابي مزين بالكشكش عند منطقة الصدر، وتنورته متفاوتة الأطول، باللون الأخضر الهادئ، نسقت معه صندلًا فضيًّا بكعب عالٍ، وعقدًا ماسيًّا لافتًا.



أزياء سهرة صيفية على طريقة كارمن سليمان، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالات التي تعجبكِ.