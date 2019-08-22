جمبسوت بحسب الطول موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - يعدّ الجمبسوت من أجمل وأكثر الموديلات التي ظهرت في أسأسابيع الموضة العالمية ، فيكاد لا يخلو منها أي من عروض الأزياء.

أبتكرت كبريات دور الأزياء العالمية باقة منوعة من الجمبسوت والذي أدرجتها ضمن المجموعات التحضيرية لموسم ما قبل خريف 2019.

أكتشفي أحدث الموديلات وتعرفي على القصة التي تناسب طولك.

Christian Dior





- بداية يجب الإشارة إلى أن الجمبسوت بشكل عام يساهم بشكل كبير في إبراز طول القامة خاصة اذا كان مصمم بخصر عالي كما في تصاميم أليس + أوليفيا Alice + Olivia ونعيم خان Naeem Khan

- تجنبي إعتماد الجمبسوت القصير الذي يكشف الكاحل مثل تصاميم Tibi و Schiaparelli اذا كنت قصيرة القامة، فهذا الستايل يناسب اللواتي يتمتعن بقامة ممشوقة.

Givenchy



- قدمت بعض الماركات مثل جيفنشي Givenchy الجامبسوت المصمم بياقة حرف V، أستعيني بهذا التصميم لتوحي بأن رقبتك والجزء العلوي من قوامك أكثر طولًا.

- ابتعدي عن الجمبسوتالمورد أو المطبع بشكل عام مثل الموديلات الموقعة من مايكل كورس Michael Kors وكارولينا هيريرا Carolina Herrera اذا كنت صاحبة قامة قصيرة، وألجئي دومًا إلى التصاميم الخالية من التفاصيل وتجدينها لدى كريستيان ديور Christian Dior.

Schiaparelli



- يُفضل دائمًا إختيار الجمبسوت مزود بحزام من نفس اللون مثل موديل 3.1 Phillip Lim حتى لا تقسمي شكل القامة وبالتالي تظهرين بقامة أقصر.

- وأخيرًا أعتمدي صيحة الخطوط العمودية وأرتدي الجمبسوت المخطط بالطول من كريستيان سيريانو Christian Siriano لتبرزي طول ساقيكِ.

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