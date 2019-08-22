للرجل الضخم : هكذا تحصل على إطلالة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - لا شك أن أهم نصائح أناقة الرجل الضخم والتمتع بالجاذبية الصيفية من الأمور الغائبة عن أذهان الكثير من الرجال ضخام البنية، فالعديد منهم يظن أن عالم الموضة والأناقة والتمتع بالطلة الجذابة يغلق أبوابه أمامهم، وأنه لا شيء يسمى أناقة الرجل الضخم ولا فرصة أمامه للظهور بطلة أنيقة وجذابة ومناسبة لطبيعة بنيته الجسمانية الضخمة.

5 قطع لا غنى عنها في خزانة الرجل



ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وحتمية ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة تصبح أناقة الرجل الضخم مصطلحاً مستحيلاً أمام الرجل ضخم البنية الجسدية، فارتفاع درجة الحرارة يعني ملابس أقل، وبالتالي الخشية من الظهور غير المناسب وعدم التوفيق في اختيار الملابس المناسبة.



ولهذا ولأن المظهر الجذاب، والطلة الرائعة ليست حقاً مكفولاً لجميع الرجال بمختلف بنياتهم الجسدية فإن التقرير التالي وبحسب موقع fashionbeans سيسلط الضوء على أبرز نصائح أناقة الرجل الضخم على صعيد اختيار الملابس المناسبة والألوان المتناغمة ليظهر دائماً في أبهى طلة.

- أناقة الرجل الضخم والألوان

أناقة الرجل الضخم

تخالف نصائح أناقة الرجل الضخم القاعدة الخالدة التي يتبعها جميع الرجال ضخام البنية بشكل تلقائي والمتعلقة بجعل ألوان ملابسهم قدر المستطاع تنحصر في اللون الأسود بشكل أساسي، بالإضافة إلى درجات الألوان الداكنة.

ففي الحقيقة وعلى الرغم من أن اللون الأسود والدرجات الداكنة تجعل حجم بنية الرجل الجسدية أقل وأكثر نحافة، ولكن خلال ساعات النهار ومع أشعة الشمس الساخنة يعد خروج الرجل من منطقة راحته النفسية واختيار ألوان مشرقة مع الحرص على تناغمها مع لون البشرة من أهم نصائح أناقة الرجل الضخم في فصل الصيف.

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