ميغان ماركل تكشف عن 6 مستحضرات بثمن زهيد لا تستغني عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - رغم أنها أصبحت فرداً من العائلة المالكة البريطانية، لا تزال دوقة ساسكس ميغان ماركل تحمل في داخلها شيئاً من عفويتها ومن مراحل حياتها كممثلة. ويظهر هذا الأمر بشكل جليّ من خلال خياراتها التي تتّسم بالبساطة والراحة، والبعيدة عن التكلّف. حتى أن مكياجها وتسريحات شعرها، يميلان إلى النمط العصري والبسيط، بما يتناسب مع شخصيتها.



وفي إحدى المقابلات التي أجراها معها موقع أجنبي، كشفت ميغان ماركل عن 6 مستحضرات تجميل بثمن زهيد لا تستغني عنها أبداً.



TATCHA The Rice Polish: Classic

TATCHA The Rice Polish: Classic



يشكل هذا المنظّف الخطوة الأولى في مكياج ميغان ماركل، لأنها تحرص على تنظيف بشرتها بواسطته حتى تصبح جاهزة لاستقبال المكياج. يأتي بتركيبة الرغوة المؤلفة من نخالة الأرز المطحون وأنزيمات البابايا.



FRESH Sugar Tinted Lip Treatment SPF15

FRESH Sugar Tinted Lip Treatment SPF15



هو ليس مجرّد أحمر شفاه إنما أيضاً مرطب لها. غنيّ بالمكوّنات المغذية تستخدمه ميغان ماركل بشكل يومي وبدرجة زاهية تزيد من نعومة ملامحها.

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MAC Eye Kohl in Teddy

MAC Eye Kohl in Teddy



لأنها تهوى الإطلالات البسيطة، من النادر جداً أن نرى ميغان ماركل بمكياج عيون يزيّنه خط الأيلاينر العريض. في المقابل، هي تستخدم قلم الكحل البني من ماك والذي يناسب لون عينيها ويزيد من بريقهما.



Make Up For Ever Ultra HD Microfinishing Powder Mini

Make Up For Ever Ultra HD Microfinishing Powder Mini



هذه البودرة من ميك أب فور إيفر، تمنح ميغان بشرة مشرقة ونضرة من دون أن تبدو لامعة. وهي تختار منها الحجم الصغير لأنه عمليّ يمكنها حفظه في حقيبتها في كل الأوقات.



NARS Orgasm Blush

NARS Orgasm Blush



تعتبر ميغان هذا البلاش نغمة وردية مثالية تضيء وجهها. وهو من مستحضرات التجميل الذي سجّل، ولا يزال، نسبة مبيعات عالية في العالم. وهي تختار منه النسخة المؤلفة من البلاش والبرونزر في الوقت نفسه.



MAYBELLINE Lash Sensational Luscious Mascara



MAYBELLINE Lash Sensational Luscious Mascara



تعشق ميغان ماركل ماسكرا ديور Diorshow Iconic ولكنها تؤكد أن هذه الماسكرا من مايبيلين هي المفضّلة بالنسبة إليها. فهي تأتي بتركيبة غنيّة، تزيد من طول الرموش وتمنحها مظهراً كثيفاً ومرفوعاً.

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