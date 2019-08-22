فوائد العسل للبشرة وأفضل منتجاته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - سواء كنت تتمتعين ببشرة جافة، دهنية أو مختلطة، فإن العسل هو المكوّن السحري الذي سيمنحك بشرة شابة ونضرة ويحميها من أعراض الشيخوخة المبكرة. ففوائد العسل جمّة وقد أثبت قدرته على تعزيز صحّة البشرة وحمايتها من العوامل التي تهدّدها وتؤدي إلى تلفها.

دخل العسل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة من كريمات ترطيب وأقنعة ومقشّرات.. وغيرها، بالإضافة إلى الكثير من الوصفات المنزلية الطبيعية التي يُشكّل العسل العنصر الأساسي في تركيبتها. وعلى الرغم من تردّد كثيرات في استخدامه للعناية ببشرتهن خشية تحسّسها وتهيّجها، فقد أثبت العسل أنه مكوّن ناعم ولطيف على البشرة يحميها من التهيّجات ويعالج أبرز مشكلاتها.



في ما يأتي أبرز فوائد العسل:



ترطيب البشرة

Kiehl’s Since 1851 Pure Vitality Skin Renewing Cream



يحتوي العسل على خصائص مرطّبة تساعد في امتصاص الماء وحفظه في البشرة، ما يزيد من مرونتها ويمنحها ملمساً ناعماً وبالتالي هو حاجز أمام ظهور الخطوط الدقيقة على سطحها.



تطهير البشرة

Lancôme Tonique Confort Re-Hydrating Comforting Toner with Acacia Honey



يحتوي العسل على مكوّنات مضّادة للبكتيريا وهو يعتبر من أبرز المكوّنات التي تساعد في التخلّص من مشكلة حب الشباب.



يهدئ البشرة

Eve Lom Rescue Mask



بفضل مكوّناته المضادة للأكسدة، يساعد العسل في تهدئة البشرة وحمايتها من التهيّجات التي قد تظهر نتيجة استخدام بعض المستحضرات غير المناسبة أو نتيجة تعرّض البشرة لعوامل خارجية أو صحيّة قاسية. وهو مناسب للواتي يعانين من مشكلة احمرار الجلد المزمنة.

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ترميم الجلد

BECCA Skin Love Glow Elixir



أثبتت بعض الدراسات أن العسل قادر على المساعدة في التئام الجروح وترميم الجلد، ويعود ذلك إلى خصائصه المرطّبة والمضادة للجراثيم، خاصة مع البشرة الحساسة او البشرة التي تعاني ظهورا لحب الشباب.



مضاد للأكسدة

Bliss In The Honey Mask



يحتوي العسل على مجموعة متنوّعة من المركبات التي توفر حماية مضادة للأكسدة، تساعد في محاربة أعراض الشيخوخة المبكرة. وتشمل هذه الفلافونويدات والأحماض الفينولية المتعددة، بما في ذلك حمض الفيروليك، المعروف بقدرته على تعزيز ودعم فيتامين C.



مضاد للفطريات

Guerlain Abeille Royale Repairing Honey Gel Mask



لمن تعاني التهاباً في الجلد أو ظهوراً لحب الشباب فإن العسل هو خير علاج لها. حيث أظهرت الدراسات قدرة هذا الأخير على محاربة الفطريات المرتبطة بشكل خاص بالتهاب الجلد خاصة الجلد الدهني.

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