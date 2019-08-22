فوائد العسل للبشرة وأفضل منتجاته

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - سواء كنت تتمتعين ببشرة جافة، دهنية أو مختلطة، فإن العسل هو المكوّن السحري الذي سيمنحك بشرة شابة ونضرة ويحميها من أعراض الشيخوخة المبكرة. ففوائد العسل جمّة وقد أثبت قدرته على تعزيز صحّة البشرة وحمايتها من العوامل التي تهدّدها وتؤدي إلى تلفها.
دخل العسل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة من كريمات ترطيب وأقنعة ومقشّرات.. وغيرها، بالإضافة إلى الكثير من الوصفات المنزلية الطبيعية التي يُشكّل العسل العنصر الأساسي في تركيبتها. وعلى الرغم من تردّد كثيرات في استخدامه للعناية ببشرتهن خشية تحسّسها وتهيّجها، فقد أثبت العسل أنه مكوّن ناعم ولطيف على البشرة يحميها من التهيّجات ويعالج أبرز مشكلاتها.
في ما يأتي أبرز فوائد العسل:
ترطيب البشرة
يحتوي العسل على خصائص مرطّبة تساعد في امتصاص الماء وحفظه في البشرة، ما يزيد من مرونتها ويمنحها ملمساً ناعماً وبالتالي هو حاجز أمام ظهور الخطوط الدقيقة على سطحها.
تطهير البشرة
يحتوي العسل على مكوّنات مضّادة للبكتيريا وهو يعتبر من أبرز المكوّنات التي تساعد في التخلّص من مشكلة حب الشباب.
يهدئ البشرة
بفضل مكوّناته المضادة للأكسدة، يساعد العسل في تهدئة البشرة وحمايتها من التهيّجات التي قد تظهر نتيجة استخدام بعض المستحضرات غير المناسبة أو نتيجة تعرّض البشرة لعوامل خارجية أو صحيّة قاسية. وهو مناسب للواتي يعانين من مشكلة احمرار الجلد المزمنة.
ترميم الجلد
أثبتت بعض الدراسات أن العسل قادر على المساعدة في التئام الجروح وترميم الجلد، ويعود ذلك إلى خصائصه المرطّبة والمضادة للجراثيم، خاصة مع البشرة الحساسة او البشرة التي تعاني ظهورا لحب الشباب.
مضاد للأكسدة
يحتوي العسل على مجموعة متنوّعة من المركبات التي توفر حماية مضادة للأكسدة، تساعد في محاربة أعراض الشيخوخة المبكرة. وتشمل هذه الفلافونويدات والأحماض الفينولية المتعددة، بما في ذلك حمض الفيروليك، المعروف بقدرته على تعزيز ودعم فيتامين C.
مضاد للفطريات
لمن تعاني التهاباً في الجلد أو ظهوراً لحب الشباب فإن العسل هو خير علاج لها. حيث أظهرت الدراسات قدرة هذا الأخير على محاربة الفطريات المرتبطة بشكل خاص بالتهاب الجلد خاصة الجلد الدهني.
إقرئي أيضاً
مقشر البطيخ لشفاه خالية من الجفاف والتشقق
تخلّصي من مشكلة تشقق الشفاه بهذه الوصفات الطبيعية
قواعد ذهبية لحماية البشرة الجافة
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد العسل للبشرة وأفضل منتجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.