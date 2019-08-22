قواعد ذهبية لحماية الشعر المصبوغ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - الشعر المصبوغ، يحتاج الى عناية خاصة من أجل الحفاظ على صحته ولمعانه ومنعه من التكسّر أو التفسّخ. فبعد تعرّض الشعر للصبغة وما تحتويه من مواد كيميائية، يجب العنية به للحفاظ على صحته.



لذلك، هناك بعض الخطوات الأساسية التي ينصح بأن تتبعها كلّ سيدة تصبغ شعرها باستمرار.





استخدمي الشامبو الخاص بالشعر المصبوغ. هذا النوع من الشامبو يحافظ على لون الصبغة فترة أطول من الانواع الاخرى من الشامبو.

استخدمي الشامبو الخاص بالشعر المصبوغ



استخدمي الكريم الخاص بالشعر المصبغ.



تجنّبي الاستخدام المفرط لمجفف الشعر او أي نوع آخر من الادوات التي تتسبب بحرارة عالية على شعرك.



تجنبي استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية كرغوة الشعر (الموس) او الجل او الإسبريهات المصففة للشعر على الشعر المصبوغ. وفي حالات الضرورة، اكتفي بوضع القليل منها.

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تجنبي استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية



تجنبي تطبيق الزيوت والكريمات على الشعرالمصبوغ وتعريض شعرك للحرارة في الوقت نفسه، لان هذه العملية تسبب زوال لون الصبغة سريعا.



تجنبي الاستحمام بالماء الساخن، لانه يسبب زوال اللون سريعا.



تجنّبي السباحة في أحواض السباحة لانها تحتوي على كميات عالية من الكلور المؤذي للشعر عموما وللشعر المصبوغ تحديدا.

تجنّبي السباحة في أحواض السباحة



استخدمي أمشاطا ذات اسنان واسعة لتمشيط الشعر المصبوغ من دون التسبب بتكسّره او تقصّفه.



الشعر المصبوغ يحتاج الى ترطيب اضافي للمحافظة على حيويته ونضارته ولمعانه. يمكن تحضير ماسك منزلي عبر مزج حبة افوكادو ناضجة جدا مع ملعقتين من زيت اللوز أو أي زيت آخر يحتوي على فيتامين E. دلكي فروة رأسك به نزولا حت الاطراف اتركي الخليط مدة 10 دقائق الى ربع ساعة قبل غسل شعرك بالماء الفاتر.

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