روتين العناية بالبشرة الدهنية من سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - تتمتع سيلينا غوميز ببشرة دهنية رقيقة تدفعها إلى العناية بها بشكل مكثّف. وهي تحرص على اختيار المستحضرات التي تناسب نوع بشرتها وتوفّر لها حاجاتها.

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فما هي البشرة الدهنية؟



تعاني المراهقات بشكل عام من مشاكل البشرة الدهنية والتي تتميّز بظهور مساماتها الواسعة ومظهرها اللامع. كما أن البشرة الدهنية معرّضة للإصابة بمشكلة حَب الشباب التي تنتشر على سطحها بسبب الإفرازات الدهنية المفرطة. ويحتاج هذا النوع من البشرة إلى عناية مكثّفة تحميها من المشكلات التي قد تتسبّب بها هذه الإفرازات، كما أن هناك مجموعات خاصة من مستحضرات العناية والمخصّصة للبشرة الدهنية والتي تساعد في تخفيف الإفرازات ومنح البشرة مظهراً أقل لمعاناً.



لصاحبات البشرة الدهنية، إليك أبرز الخطوات التي تقوم بها سيلينا غوميز للحفاظ على نضارة بشرتها:



1- تبدأ سيلينا غوميز نهارها باستخدام غسول الوجه بتركيبة الجل الذي ينظف بشرتها من الرواسب والدهون المتراكمة خلال المساء. ويساعد في توازن مستوى الإفرازات الدهنية في البشرة.

بإمكانك أن تختاري Kiehl’s Ultra Facial Oil-Free Cleanser



طرق العناية بالبشرة الدهنية

2- تضع سيلينا مستحضر العناية بالبشرة الخاص بالنهار الذي تختاره بتركيبة الجل الناعمة. وهو يمنح بشرتها نسبة الترطيب التي تحتاج إليها وتحميها من اللمعان.

بإمكانك أن تختاري Caudalie Vinopure Fluide Matifiant Perfecteur de Peau

طرق العناية بالبشرة الدهنية

3- قبل خروجها من المنزل، تضع سيلينا كريم حماية من أشعة الشمس بتركيبة خالية من الزيوت، تناسب بشرتها وتحميها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

بإمكانك أن تختاري Neutrogena Clear Face Break-out Free SPF30

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طرق العناية بالبشرة الدهنية

4- مرة في الأسبوع، تقوم سيلينا بتقشير وجهها للتخلص من الجلد الميّت والرؤوس السوداء التي تظهر نتيجة الإفرازات الدهنية الزائدة والتعرّض إلى أشعة الشمس. وهي تختار تركيبة غنيّة بالحبيبات التي تزيل الأوساخ عن البشرة من الأعماق.

بإمكانك اختيار Clinique Exfoliating Scrub

طرق العناية بالبشرة الدهنية

5- بعد الانتهاء من عملية تقشير البشرة، تضع سيلينا قناعاً مطهّراً بتركية الطين الغنيّة. يساعد هذا القناع في تقليص مسامات الوجه الواسعة وفي منح البشرة مظهراً مشرقاً وخالياً من الشوائب.

بإمكانك اختيار L’Oréal Masque Purifiant Argile Pure

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6- في المساء، تعيد سيلينا عملية تنظيف البشرة بالغسول لتتأكد من إزالة كل الأوساخ المتراكمة عن سطحها، وتختم خطوة التنظيف باستخدام لوشن يساعد في تعديل نسبة الزيوت المفرزة من خلايا البشرة.

بإمكانك اختيار Vichy Pureté Thermale Perfecting Toner

طرق العناية بالبشرة الدهنية

7- الخطوة الأخيرة قبل الخلود إلى النوم هي وضع كريم الليل، وهي تختار تركيبة الكريم، إنما الخفيفة والمخصّصة للبشرة الدهنية.

بإمكانك أن تختاري SkinCeuticals Renew Overnight Oily

طرق العناية بالبشرة الدهنية

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