تسريحات شعر أنيقة من وحي إيفا لونغوريا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - ما يميّز الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا عن غيرها من النجمات، هي سحنتها السمراء وملامح وجهها البارزة والتي تجعلها واحدة من أكثر النجمات جاذبية على الإطلاق. صاحبة ذوق كلاسيكي رفيع سواء في اختيار الأزياء أو المكياج أو حتى تسريحات شعرها التي تنوّع في تطبيقها بحسب المناسبة.

إليكِ أبرز تسريحات الشعر التي اعتمدتها إيفا لونغوريا في إطلالات مختلفة، استوحي منها تسريحة شعرك الخاصة.



تسريحة الشعر القصير

تسريحة الشعر القصير



هذه التسريحة المتدرجة مع الفرق النصفي والطبقات هي إحدى أكثر تسريحات الشعر التي لفتت الأنظار إلى إيفا خاصة أنها معروفة بعشقها شعرها الطويل والمنسدل. وقد جاء لون الشعر أيضاً مناسباً للون بشرتها وعينيها وزاد ملامحها حيوية ودفئا.



تسريحة الشعر المموّج

تسريحة الشعر المموّج



هي من التسريحات التي تليق بإيفا كثيراً وتزيد من جاذبية ملامحها. تسريحة بسيطة متموجة مع إضافة مزيد من الحجم والارتفاع إلى الجزء العلوي من الرأس، تجعل الشعر يبدو كثيفاً وحيوياً.



تسريحة الضفائر المجدولة

تسريحة الضفائر المجدولة



بأسلوب فوضوي جذاب، ظهرت الضفيرة المجدولة على جهة واحدة مع غرّة محرّرة من الشعر وبعض الخصلات الفاتحة التي أضفت إشراقاً إلى الإطلالة.

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تسريحة الشعر المتوسّط الطول

تسريحة الشعر المتوسّط الطول



تسريحة كلاسيكية بامتياز، تناسب إطلالاتك في العمل. تأتي الغرّة جانبية عريضة مع خصلات مالسة ومنسدلة تدريجياً حتى تصل إلى حدود الكتفين.



تسريحة الشعر الطويل والمتطاير

تسريحة الشعر الطويل والمتطاير



قد تجعلك هذه التسريحة تبدين أكبر سناً ولكنها بالتأكيد ستمنحك حضوراً لافتاً وأنيقاً. شعر طويل وكثيف، ينسدل بسلاسة مع خصلات مجعّدة بلطف، بإمكانك اعتمادها في أهم المناسبات وإضفاء لمسة تميّز عليها من خلال تلوين الخصلات بدرجات أفتح من لون الشعر.



تسريحة الشعر المرفوع

تسريحة الشعر المرفوع



سواء كنت من عاشقات الشعر المرفوع بالكامل أو بشكل جزئي، بإمكانك اعتماد هذه التسريحة بأسلوب فوضوي جذاب كما فعلت إيفا. عقدت شعرها إلى الوراء تاركة الخصلات متحرّرة، ما جعل شعرها يبدو أكثر كثافة ومنحها لمسة شبابية هادئة.

تسريحة فرنسية كلاسيكية

تسريحة فرنسية كلاسيكية



إذا كان لديك غداء عمل، مؤتمر، عشاء رسمي... أو أي مناسبة تنشدين فيها إطلالة كلاسيكية أنيقة، فإن هذه التسريحة من إيفا لونغوريا هي الخيار الأنسب لك. تمّ رفع الشعر بالكامل وعقده بكعكة خلفية مع اعتماد غرّة جانبية نائمة غطّت جزءاً من الجبين.

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