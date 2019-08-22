تسريحات شعر أنيقة من وحي إيفا لونغوريا

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 07:37 مساءً - ما يميّز الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا عن غيرها من النجمات، هي سحنتها السمراء وملامح وجهها البارزة والتي تجعلها واحدة من أكثر النجمات جاذبية على الإطلاق. صاحبة ذوق كلاسيكي رفيع سواء في اختيار الأزياء أو المكياج أو حتى تسريحات شعرها التي تنوّع في تطبيقها بحسب المناسبة.
إليكِ أبرز تسريحات الشعر التي اعتمدتها إيفا لونغوريا في إطلالات مختلفة، استوحي منها تسريحة شعرك الخاصة.
تسريحة الشعر القصير
هذه التسريحة المتدرجة مع الفرق النصفي والطبقات هي إحدى أكثر تسريحات الشعر التي لفتت الأنظار إلى إيفا خاصة أنها معروفة بعشقها شعرها الطويل والمنسدل. وقد جاء لون الشعر أيضاً مناسباً للون بشرتها وعينيها وزاد ملامحها حيوية ودفئا.
تسريحة الشعر المموّج
هي من التسريحات التي تليق بإيفا كثيراً وتزيد من جاذبية ملامحها. تسريحة بسيطة متموجة مع إضافة مزيد من الحجم والارتفاع إلى الجزء العلوي من الرأس، تجعل الشعر يبدو كثيفاً وحيوياً.
تسريحة الضفائر المجدولة
بأسلوب فوضوي جذاب، ظهرت الضفيرة المجدولة على جهة واحدة مع غرّة محرّرة من الشعر وبعض الخصلات الفاتحة التي أضفت إشراقاً إلى الإطلالة.
تسريحة الشعر المتوسّط الطول
تسريحة كلاسيكية بامتياز، تناسب إطلالاتك في العمل. تأتي الغرّة جانبية عريضة مع خصلات مالسة ومنسدلة تدريجياً حتى تصل إلى حدود الكتفين.
تسريحة الشعر الطويل والمتطاير
قد تجعلك هذه التسريحة تبدين أكبر سناً ولكنها بالتأكيد ستمنحك حضوراً لافتاً وأنيقاً. شعر طويل وكثيف، ينسدل بسلاسة مع خصلات مجعّدة بلطف، بإمكانك اعتمادها في أهم المناسبات وإضفاء لمسة تميّز عليها من خلال تلوين الخصلات بدرجات أفتح من لون الشعر.
تسريحة الشعر المرفوع
سواء كنت من عاشقات الشعر المرفوع بالكامل أو بشكل جزئي، بإمكانك اعتماد هذه التسريحة بأسلوب فوضوي جذاب كما فعلت إيفا. عقدت شعرها إلى الوراء تاركة الخصلات متحرّرة، ما جعل شعرها يبدو أكثر كثافة ومنحها لمسة شبابية هادئة.
تسريحة فرنسية كلاسيكية
إذا كان لديك غداء عمل، مؤتمر، عشاء رسمي... أو أي مناسبة تنشدين فيها إطلالة كلاسيكية أنيقة، فإن هذه التسريحة من إيفا لونغوريا هي الخيار الأنسب لك. تمّ رفع الشعر بالكامل وعقده بكعكة خلفية مع اعتماد غرّة جانبية نائمة غطّت جزءاً من الجبين.
إقرئي أيضاً
صيحات شعر خريف 2019... هذه أبرزها
صور تسريحات صيف 2019 بموديلات عصرية مبتكرة
صبغات شعر صيف 2019 من وحي النجمات
كانت هذه تفاصيل خبر تسريحات شعر أنيقة من وحي إيفا لونغوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.