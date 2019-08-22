اختيار هبة هجرس للمشاركة في اجتماع بسويسرا لمناقشة قضايا الإعاقة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، لاختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية بين نخبة من أكبر المتخصصين في العالم، للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى بسويسرا، لوضع تقرير عالمي عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي باختيار الخبيرة النائبة هبه هجرس، ضمن 20 خبيرًا من أكبر خبراء العالم في المجالات ذات الاهتمام، للمشاركة في هذا الاجتماع بالغ الأهمية، والذي يعد واحدًا من أكبر الاجتماعات العالمية، التي تنظمها منظمة الصحة العالمية لمناقشة قضايا الإعاقة، مشيرة إلى جهود النائبة خلال الفترة الماضية، للنهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى دورها إلى جانب أعضاء مجلس النواب في خروج قانون يحمي ويضمن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في مصر تماشيًا مع ما جاء في الدستور، ودورها كعضوة في المجلس القومي للمرأة لاستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة، لمناقشة قضايا المرأة ذات الإعاقة لأول مرة بتوسع، والاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، متمنية لها مزيد من التوفيق والنجاح .

جدير بالذكر أن الاجتماع ناقش التخطيط لوضع تقرير عالمي عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، لإتاحة استخدامها بيسر، وأن تكون في متناول الجميع في كل دول العالم، وهو الفعالية الأولى لعدد من الفعاليات التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، على مدار عام كامل بهدف وضع التقرير العالمي حول التكنولوجيا المساعدة ودورها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.#المجلس_القومى_للمرأة#سر_قوتك