هل تعاني من الغضب؟.. 10 طرق تساعدك على التحكم في ثباتك الانفعالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
يفتقد بعض الأشخاص القدرة على التحكم في غضبهم، الأمر الذي يعرضهم للعديد من المشكلات على مستوى الاجتماعي، وقد يصل الأمر إلى حد فقدان الأصدقاء وزملاء العمل.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، أبرز الطرق التي تساعد على التحكم في الغضب، وفقًا لموقعي "Everyday health" و"WebMD".
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