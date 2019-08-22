تناوله قبل الإفطار| فوائد صحية مذهلة للتين الشوكي.. منها إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي

التين الشوكي.. من الفواكه التي تتضمن بذور كبيرة لا يمكن التخلص منها أثناء تناولها، حيث من العسير على الإنسان أن يقوم بإخلائها، ما يدفع للبحث عن فوائد هذه البذور على الجسم.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية فوائد بذور التين الشوكي على الجسم، وفقا لتصريحات الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي التغذية، وذلك في النقاط التالية.

- تعمل بذور التين الشوكي على تنشيط حركة الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية التمثيل الغذائي، وعلاج اضطرابات المعدة.

- يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يقلل الشعور بالعطش.

- كما يعمل على تهدئة الأعصاب لاحتوائه على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم.

- يمد الجسم بفيتامين "ج" الذي يساعد على تقليل الدهون من الجسم، وإنقاص الوزن،

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- يعالج الإمساك وعسر الهضم.

- يحتوى على مركب الفلافينويد، الذى يساعد على محاربة الأورام السرطانية، لكونه مركب مضاد للأكسدة، لذلك يفضل تناوله قبل وجبة الإفطار.

- يساعد على ضبط مستويات السكر في الجسم، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد الأنسجة على امتصاص الأنسولين بالجسم.

- يحتوى على عنصر النحاس الذي يساعد على منح الجسم الطاقة اللازمة.

- احتوائه على نسبة جيدة من الكولاجين، تعمل على الحفاظ على صحة الجلد والبشرة.

- يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، لذلك فهو جيد للعظام والأسنان.