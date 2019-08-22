منها الخيار.. حارب التهاب القولون بـ5 أطعمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أية شطوري:

يعاني المصابون بالتهاب القولون من انتفاخ دائم بعد تناول بعض الأطعمة، وخاصة التي تحتوي على نسبة دهون عالية أو النشويات، ويلجؤون لتناول العديد من الأدوية للتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي وانتفاخ المعدة.

يستعرض لكم الدكتور محمد مسعود، أستاذ التغذية ورئيس مركز معلومات الأمن الغذائي، بعض الأطعمة والمشروبات التي تعالج مشاكل القولون والانتفاخ، ويغنيك عن تناول الأدوية التي تؤثر على المعدة بشكل سلبي.

أطعمة يفضل عدم تناولها:

-تجنب تناول الألياف مثل الثوم، والبصل، وورق العنب، والكُرنب، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، ويفضل تقليل كمية السكر في الشاي أو القهوة.

-التقليل من تناول البقوليات مثل الفاصوليا، والعدس، والترمس، وحمص الشام، والفول الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت، والنشويات كالأرز والمعكرونة.

-الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الفلفل الأسود، والشطة، والفلفل الحار، الذي يسبب الإصابة بالإمساك واضطرابات في المعدة.

-الأطعمة التي تخلصك من انتفاخ المعدة:

-اللبن الرائب:

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يتكون من بكتريا نافعة تساعد على زيادة التمثيل الغذائي، وعلاج اضطرابات المعدة، ويفضل تناوله طازج وتجنب اللبن الرائب المعلب لاحتوائه على مواد كيمائية.

-البابونج:

يساعد في علاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويقلل أيضا من انتفاخ القولون، كما أنه يزيد الشعور بالاسترخاء ويساعد على النوم بعمق.

-عصير الليمون:

إذ كان الانتفاخ نتيجة الأطعمة التي تحتوي على بروتين، فمن الأفضل تناول كوب من الليمون الساخن مع أقل كمية ممكنة من السكر.

-الخيار:

يحتوي على مادة كيرسيتين (Quercetin)، وهي من مضادات التأكسد القوية المشتقة من مادة الفلافونويدات، التي تعمل على محاربة اضطرابات المعدة، وعلاج انتفاخ القولون.

-البطيخ:

يحتوي البطيخ علي 90% من وزنه ماء، ما يفيد في إماهة كل أنسجة الجسم، وهذا وحده من شأنه أن يخفف من نفخة البطن، كذلك يعمل البطيخ كمصدر غني بالمياه للجسم، ما يفيد في تصريف الماء والملح الزائدين عن طريق الكليتين.