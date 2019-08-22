مواد غذائية تساعد على "فلترة" الدم.. أهمها المكسرات

توجد منظومة فلترة ذاتية بالفطرة في جسم أي إنسان سليم، وما نتناوله من أكلات، مع نمط حياتنا، يؤثران في عملية تجديد أنسجة وأعضاء الجسم، ومن بينها منظومة الأوعية الدموية التي تعتبر الأهم.

وعادة ما تحتاج الأوعية الدموية إلى مساعدة في بعض الأحيان، لمنع انسداد الشرايين بمواد ضارة، لذلك يجب تناول بعض الأطعمة المفيدة، التي تعمل على تنظيف الأوعية الدموية من الترسبات الضارة، وبحسب موقع "Rambler" الروسي، يقدم لكِ موقع "هن" بعض هذه الأطعمة.

يساعدان التفاح والكمثرى على تطهير الجسم من السموم ويمنحانه الطاقة، وهم يقون من أمراض البرد والانفلونزا، حيث إن الألياف التي توجد بهم مفيدة وتدمر الخلايا الدهنية في الجسم.

يحتوي الكرنب على نسبة عالية من فيتامينات А وС المفيدة لمنظومة المناعة في الجسم، كما أن هناك مواد موجودة فيه تساعد على طرد المواد المسرطنة من الدم.

علاوة على هذا يؤثر الكرنب إيجابيًا في عملية الهضم، ما يساعد في تنقية الدم.

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يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة، التي تخفض كمية الدهون والمواد الكيميائية، كما أن هذه المواد تضبط مستوى الكوليسترول "الضار" والجلوكوز في الدم.

تحتوي المكسرات نسبة عالية من الألياف، التي تخفض كمية الدهون في الجسم، كما أن هذه المواد تضبط مستوى الكوليسترول والجلوكوز في الدم.

يشتهر الثوم بأنه مضاد قوي للفيروسات، كما أنه مفيد للأوعية الدموية، لأن مادة أليسين الموجودة في الثوم تؤثر إيجابيًا على كريات الدم البيضاء، أي أن تناول الثوم يمنع احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، كما أن الثوم يساعد على تطهير الدم من النيكوتين، فهو مفيد للمدخنين.