"تحت تأثير الكحول".. بريطانية تسافر إلى جزيرة إسبانية بدون وعي منها

تناولت فتاة بريطانية الكثير من الكحول خلال حضورها إحدى الحفلات، وأقدمت على شراء بطاقة سفر إلى جزيرة إبيثا، التابعة لإسبانيا دون أن تدرك ما تفعله.
بينما كانت تحتفل ريتشيل فاين التي تعيش في مدينة مانشيستر البريطانية، ذات الـ32 عاما بعيد ميلادها، تناولت خلاله الكثير من الكحول، وقالت: "كان أصدقائي في ذلك الوقت في إبيثا وسألوا عما إذا كنت أريد المجيء، كل ما كان لدي من الأشياء كان، جواز سفر وبطاقة مصرفية".
أخبرت "ريتشيل" أصدقاءها بأنها في إبيثا ولكنهم لم يصدقوها، ونقلًا عن "ديلي ميل"، باتت "ريتشيل" ليلة واحدة في فندق مع أصدقائها، لكن عملها أجبرها على العودة في اليوم التالي.
كما غابت "ريتشيل" عن العمل في اليوم التالي، مما أغضب مديرها وطلب منها العودة إلى مانشيستر على الفور، فاضطرت ريتشيل إلى شراء بطاقة عودة وخسرت بسبب هذه الرحلة غير المتوقعة 700 جنيه إسترليني.
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