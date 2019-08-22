اوجد الاختلافات.. رانيا يوسف تشارك جمهورها بمسابقة جديدة

تهتم الفنانة رانيا يوسف بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث صورها ومقاطع الفيديو لها.
كان آخر ما فعلته، حينما طرحت عبر خاصية "الاستوري" على "إنستجرام" مسابقة اختلاف الصورة، فنشرت رانيا صورتين لها، معلقة عليهما: "أوجد 5 اختلافات بين الصورتين"، وحملت الصورتين وسمين: "مسابقة رانيا يوسف" "اختلافات الصور".
ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في مسلسل "مملكة إبليس" وهو من بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وكان من المقرر عرضه في موسم رمضان الماضي.
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