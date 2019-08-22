طريقة عمل المهلبية بالفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: نقدم ليكم طريقة عمل مهلبية بالفراولة، حسبما ذكر موقع "كوكباد": مقادير مهلبية بالفراولة: -1 لتر لبن -نصف كوب نشا -1سكر حسب الرغبة - 1ملعقة صغيرة فانيليا - 1كوب فراولة بيوريه Advertisements -1 ملعقة كبيرة عصير ليمون - 1ملعقة كبيرة لبن محلى مكثف للتزيين -عين جمل مجروش فراولة -طريقة تحضير مهلبية بالفراولة: - يخلط على النار اللبن مع السكر والنشا وبيوريه الفراولة ويضاف عصير الليمون والفانيليا واللبن المكثف، ويقلب الخليط حتى الغليان. - تصب طبقة مع الصوص، ويزين الوجه. - تترك لتبرد وتوضع في الثلاجة وتقدم باردة.

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