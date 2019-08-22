بالزيوت الطبيعية.. طرق بسيطة تغنيكِ عن عمليات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تفكرين في عملية تجميل للتخلص من الهالات وعيوب البشرة؟.. قبل الذهاب إلى طبيب التجميل للتخلص من هذه الأعراض، عليكِ القيام ببعض الإجراءات البسيطة التي ستحصلين من خلالها على نتيجة متميزة، نذكرها وفقا لموقع "العربية":

1- اختاري الكريم المرطب المناسب

تختلف حاجات البشرة باختلاف نوعها، المرحلة العمرية التي تمر بها، وظروف الحياة. وهذا ما يفسر أن متطلبات البشرات الشابة مختلفة كلياً عن متطلبات البشرات المتقدمة في السن. لذلك من الضروري اختيار كريم مرطب يحترم متطلبات بشرتك ويلبي حاجاتها في مجال الترطيب، والنغذية، والحماية.

إذا كانت بشرتك عادية، اختاري كريم مرطبا بصيغة رقيقة تنعم البشرة، أما إذا كانت مختلطة فاستعملي لها مستحلبا يحول دون لمعانها ويتمتع بفوائد مرطبة في الوقت نفسه. البشرات الجافة تحتاج إلى ترطيب بالعمق بواسطة كريمات غنية تحتوي على مكونات مهدئة مثل الصبار، مما يساعد على تأخير الظهور المبكر للخطوط والتجاعيد.

2- استعيني بالزيوت الأساسية

إن الفوائد العديدة التي تتمتع بها الزيوت الأساسية يجعل استعمالها ضرورياً في مجال مكافحة علامات الزمن. جربي زيت الهيليكريس الإيطالي القادر على إزالة الندبات ومختلف شوائب البشرة. إذا كنت تعانين من مشكلة البقع الداكنة طبقي عليها بضع قطرات من زيت الليمون الأساسي الذي سيساعد على التخفيف من حدتها بشكل تدريجي.

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لمحاربة التجاعيد، أضيفي بضع قطرات من زيت الجيرانيوم الأساسي إلى عبوة الكريم المرطب الذي تستعملينه. ويتمتع زيت الإيلانغ بخصائص منشطة للبشرة كونه يساعد على تفعيل آلية تجدد الخلايا ويخفف بشكل بارز من ظهور التجاعيد.

3- احرصي على ترطيب بشرة الجسم بشكل يومي

إذا كان ترطيب بشرة الوجه من العادات اليومية الضرورية، فإن الترطيب اليومي لبشرة الجسم يكتسب الأهمية نفسها كونه يساعد على الحماية من جفافها، تشققها، وظهور علامات الزمن عليها. احرصي يومياً بعد الحمام على تطبيق كريم مرطب على الساقين، الذراعين، البطن، والصدر لتنعيم البشرة وحمايتها من الاعتداءات الخارجية. ولا تنسي أن تشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً لمساعدة خلايا البشرة على التجدد.

4- لا تهملي تنظيف بشرتك

يلعب تنظيف البشرة دوراً أساسياً في حمايتها من الشيخوخة المبكرة. ويؤدي إهمال هذه الخطوة إلى فقدان الجلد لحيويته وتعرضه للتلف. تأكدي مساء من إزالة كل الشوائب عن سطح البشرة أثناء عملية التنظيف بالحليب المنظف، أو المستحضر الراغي، أو الصابون الخاص بالوجه وانهي عملية التنظيف بتطبيق اللوشن المنعش أو حتى ماء الأزهار على بشرتك. أما صباحاً، فيكفي تمرير قطعة من القطن مبللة بماء ميسيلير على بشرتك أو استعمال رغوة منظفة للحفاظ على سحنة مشرقة طوال النهار.

5- ابدأي يومك بفطور مغذ

ينعكس نظامنا الغذائي بشكل مباشر على صحتنا وبشرتنا، فهو يمدنا بالطاقة ويساعد على محاربة علامات التقدم في السن. ابدأي يومك بفطور غني بالفاكهة والفيتامينات المتنوعة. وتذكري أن استهلاك عصير البرتقال يساعد على تفعيل إنتاج الكولاجين في الجلد، أما الفراولة والبابايا والكيوي فتساهم في تنشيط البشرة والحفاظ على إشراقها.