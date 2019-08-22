عطور فخمة مناسبة لأوقات مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - يعتبر العطر من أكثر الأشياء التي تحرص السيدة على اقتنائها بطريقة مدروسة إذ انها تتأنى كثيراً قبل شرائه. وتختلف تركيبة العطور باختلاف نوعها، فمنها العطور الشرقية التي ترتكز على روائح الخشب والعود والعنبر والمسك... والعطور الزهرية التي تأتي بتركيبة غنيّة بخلاصة الأزهار، والعطور الحمضية التي تتألف من الأعشاب الخضراء كمركّب أساسي.. وغيرها من الروائح المختلفة التي تضع أمامك خيارات واسعة وغنيّة.

في ما يأتي، مجموعة من العطور الفخمة التي تناسب مختلف الأوقات وتمنحك إطلالة مفعمة بالإحساس.

عطر Premier Jour Eau De Perfume For Women

عطر بريمير جور او دي تجدينه على المول بسعر 155.23 ر.س

عطر بريمير جور او دي بارفان للنساء منمق مع مزيج من الغاردينيا، الماندرين، الأوركيد، المسك، خشب الصندل، البازلاء الحلوة والفانيليا. يوصى باستعماله خلال النهار.

عطر The Scent for Her Eau de Perfume for Women

عطر ذا سينت فور هير تجدينه على المول بسعر 240.90 ر.س

عطر ذا سينت فور هير مكون من الماريني والروائح الوسطى من زهرة البرتقال والداماسك والياسمين والليلي والعنبر الرمادي وخشب الكاشمير.



عطر Escada Moon Sparkle

عطر Escada Moon Sparkle



هو عطر زهري –فواكه، يتألف من مقدمة من رائحة الكشمش الأسود والحمضيات والفراولة والتفاح الأحمر، أما قلب العطر فتفوح منه رائحة الفريزيا والبلسة الحلوة والياسمين والورد. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة خشب الصندل والعنبر والمسك وتوت العليق.



عطر CHANEL Chance Eau de Toilette

عطر CHANEL Chance Eau de Toilette



هو عطر تشيبر – زهري، يتألف من مقدمة بخلاصة الأناناس وزهور السوسن والباتشولي والفلفل الوردي والصفير. أما قلب العطر فغنيّ بالياسمين والليمون والورد، في حين تتكون قاعدته من المسك والباتشولي والفانيليا ونجيل الهند.

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عطر Idylle Guerlain

عطر Idylle Guerlain



هو عطر زهري يتألف من مقدمة غنيّة برائحة الفريزيا والورد وتوت العليق والليتشي، أما قلب العطر فمن الياسمين وزنابق الوادي والفاوانيا والزنبق وزهرة الليلك. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة المسك والباتشولي.



عطر Dior Hypnotic Poison

عطر Dior Hypnotic Poison



هو عطر برائحة دافئة مع مقدمة غنيّة بخلاصة المشمش والبرقوق وجوز الهند، وقلب تفوح منه رائحة مسك الروم والياسمين وزنابق الوادي والورد وأخشاب الورد البرازيلي. أما قاعدة العطر فتفوح منها رائحة خشب الصندل واللوز والفانيليا والمسك.



عطر BVLGARI Mon Jasmin Noir

عطر BVLGARI Mon Jasmin Noir



هو عطر أنثوي بامتياز يتكوّن من مقدّمة غنية برائحة البرغاموت والبرتقال وبراعم الجريب فروت والسكر. أما قلب العطر فيأتي بتركيبة عطر الفلفل والياسمين فيما تغتني قاعدته بخلاصة العسل والعنبر والمسك والأخشاب.



Lancôme La Vie Est Belle

Lancôme La Vie Est Belle



هو عطر زهري يتألف من خلاصة زهرة السوسن والياسمين وزهر البرتقال، مع لمسات غنية من الباتشولي والكشمش الأسود والكمثري. يلائم هذا العطر الذي يستمر طويلاً أوقات النهار والمساء على حد سواء، وهو مثالي للنساء الأصغر سناً.



Calvin Klein Women Eau de Parfum Spray

Calvin Klein Women Eau de Parfum Spray



هو عطر زهري- خشبي، يتألف من مقدمة برائحة شجرة الكينا والفلفل الأسود والبرغاموت والجريب فروت والليمون. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة براعم البرتقال والمجنوليا والياسمين وتوت العليق والشاي، في حين تغتني قاعدته بأخشاب الأرز واللبان والأمبروكسان وأخشاب الكشمير والبنفسج والمسك الأبيض.

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