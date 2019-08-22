زيت اللوز لشعر صحي ومشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - يعتبر زيت اللوز من أكثر أنواع الزيوت الطبيعية فائدة للشعر، إذ أنه يحتوي على العديد من الخواص المغذية والمرطّبة التي تحمي الشعر من التقصّف والتساقط وتحافظ على لمعانه ونضارته.

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فوائد زيت اللوز

زيت اللوز



1- يحتوي زيت اللوز على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساعد في منع تساقط الشعر ويعزّز نموّه.

2- يحتوي زيت اللوز على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات A,B,E والتي تغذي الشعر من الجذور وتزيد لمعانه.

3- يحتوي زيت اللوز على الحمض الأمينيّ أوميغا الذي يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

4- يحتوي زيت اللوز على مكوّنات طبيعية مطهّرة ومضادة للبكتيريا وبالتالي فهو يحمي فروة الرأس من الالتهابات الجلدية ومن التهيّجات التي قد تصيبها نتيجة عوامل عدة.

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زيت اللوز وزيت الزيتون للتخلص من مشكلة التقصّف

زيت الزيتون

امزجي نصف كوب من زيت اللوز مع كمية مماثلة من زيت الزيتون وأخرى من زيت الخروع واحفظي الخليط في قارورة نظيفة واستخدميه مرتين في الأسبوع لتدليك فروة رأسك جيداً.

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زيت اللوز والموز لتنعيم الشعر

زيت اللوز والموز

يحتوي الموز على خصائص مغذية ومرطبة. اختاري موزة صغيرة ناضجة جدا واهرسيها جيداً وأضيفي إليها ربع كوب من زيت اللوز واخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه مرة في الأسبوع كقناع على الشعر لمدة نصف ساعة.



زيت اللوز وزيت الخروع لنموّ الشعر

زيت الخروع

فوائد زيت الخروع لم تعد خافية على أحد فهو يحتوي على مكوّنات طبيعية مغذية ومنعّمة، كذلك الأمر بالنسبة إلى زيت اللوز. من هنا، فإن مزيج هذين الزيتين، يساعد في تعزيز صحة الشعر وتنشيط خلايا فروة الرأس، وبالتالي تسريع نموّه بشكل صحيّ. ضعي نصف كوب من زيت اللوز وكمية مماثلة من زيت الخروع واخلطيهما جيداً واستخدميهما كقناع لمدة نصف ساعة مرة في الأسبوع.

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العسل وزيت اللوز لتغذية الشعر

العسل وزيت اللوز



يحتوي العسل على مكوّنات مغذية ومطهّرة للشعر. للحصول على هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقتين من العسل الطبيعي ونصف فنجان من زيت اللوز للحصول على عجينة لزجة تستخدمينها كقناع على الشعر لمدة ساعة قبل غسله بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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