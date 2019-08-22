دراسة تكشف عن أكثر الكلمات تثير الشعور بالجوع

أفادت دراسة جديدة وجود كلمات محددة تساعد على الشعور بالجوع، وتشجع على تناول الطعام.

وذكر استطلاع شارك فيه 2000 رجل وامرأة في المملكة المتحدة، أن الأدمغة البشرية تتفاعل بشكل إيجابي أو سلبي مع الكلمات المختلفة المرتبطة بأطباق الطعام، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأوضحت الدراسة بعض الكلمات التي تعطي شعور بالجوع منها فهي تحفز لعاب الفم، ومنها: "طازج" بنسبة 63%، و"حار" بنسبة 44%، وكلمة "طري" بنسبة 59%، "ذوبان" 39%، و"عصاري" 55%، و"مخلل" 46%.

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وتوجد أيضًا عدة كلمات تساعد على إيقاف الرغبة في تناول الطعام، مثل "جلدي"، و"حساء" فهي الكلمات ذات التأثير السلبي، تؤدي إلى اختيار وجبة مختلفة تمامًا.

ومع تزايد الاهتمام بمصدر الطعام وأطباق التأثير البيئي، ركز الباحثون على مجموعة فرعية أخرى من الكلمات، مثل "المصادر المحلية" بنسبة 37%، و"الموسمية" 33%، و"النطاق المجاني" 30%، و"المصادر المستدامة" 26%، التي حققت تأثير إيجابي في اختيار الطبق.

وعلقت الدكتورة سيلفيا جاورسكا، عالمة النفس في جامعة ريدينج، وقالت: "عندما نقرأ أوصاف الطعام، تبدأ دماغنا بعدد من مهام الاسترجاع المعقدة، التي تربط الكلمات بكل ما نعرفه عن هذا الطعام".