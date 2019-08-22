من غير مكياج.. ياسمين رئيس تثير إعجاب متابعيها: "الصمت في حرم الجمال"

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت من خلالها دون وضع مساحيق التجميل.

واكتفت الفنانة ياسمين رئيس بنشر الصورة دون وضع تعليق عليها، وأثارت الصورة تعليقات الكثير من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالجمال الطبيعي للفنانة، بحسب وصفهم.

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وجاءت التعليقات على الصورة، ومنها: "بحب أوي إنك طبيعية"، "الصمت في حرم الجمال"، "قمر ماشاء الله.. الطبيعة اللي في وشك من غير تصنع والميكب الخفيف جدًا ده أو المنعدم جميل أوي"، و"أحلى حاجة إنك طبيعية وجميلة أوي".

وتشارك ياسمين رئيس حاليًا في فيلم "لص بغداد" وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد ‏الرحمن، أمينة خليل، ‏صلاح عبد الله، زأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى‎.‎