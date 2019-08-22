البوتكس هو مستحضر طبي يستخدم على نطاق واسع في العالم في مجالات طبية مختلفة، يلجأ الكثير الى استخدامه للتخلص من مشاكل البشرة كالتجاعيد والترهلات، وعلى الرغم من أن تلك الحقنة صغيرة الحجم إلا أن فوائدها كبيرة حيث تترك أثرا كبيرا على صفحة البشرة حيث تلغي التجاعيد وتضفي على الجمال شباب ونضارة كبيرة.

وإليكِ بدائل طبيعية لبوتكس البشرة.

ماسك الخميرة

يعتبر ماسك الخميرة، من أكثر المواد التي تحافظ على تجدّد البشرة وصحة الشعر، وللخميرة أثر فعال في تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة.

طريقة عمل ماسك الخميرة

- ضعي ملعقة من الخميرة وأضيفي إليها ملعقة من الزبادي والعسل، وقطرتين من عصير الليمون.

- اخلطي المكونات جيدا وضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة.

Advertisements

- افركي وجهك ومن ثم اغسليه بماء فاتر وضعي كريم مرطب، وستلاحظين أن وجهك أصبح رائعا.

السكر والليمون

يعتبر السكر والليمون من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على نضارة البشرة، فقط امزجي كمية من السكر المتوسط الخشونة مع عصير نصف حبة من الليمون و افركي بها البشرة برفق، مع تكرار العملية ستلاحظين اختفاء هذه الخطوط الرقيقة في الوجه الذي سيستعيد نضارته التي فقدها بمرور الوقت.

القهوة

تعمل القهوة على نحت الوجه و مقاومة أعراض احتباس السوائل التي تؤدي إلى انتفاخ ما حول العينين وكل الوجه، كما أنها تخفف ظهور خطوط التجاعيد الرقيقة، فقط قومي بتوزيع مسحوق القهوة المخلوط مع ملعقة من زيت جوز الهند على كل البشرة وحول العينين ثم لفي الوجه بشاش قطني أو منشفة أو قناع بلاستيكي مفتوح من منطقة العينين وثقب الأنف للتنفس.