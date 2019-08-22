تعد البيتزا من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الكثير، إلا أن البعض يتجنبها لكثرة السعرات الحرارية التي تحتويها ولذلك كان الحل الأمثل استبدال الأجبان كالرومي والشيدر وموزاريلا بأخرى أقل سعرات كالجبن القريش. ويستعرض "هُن" طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش مقادير بيتزا جبنة قريش 2 كيلو دقيق ملعقتي زيت ملعقة صغيرة خميرة فورية رشة ملح ماء للعجن مقادير وجه بيتزا جبنة قريس جبنة قريش بقدونس Advertisements شطة ناعمة بيضتين ملح فلفل أسود زيت طريقة تحضير بيتزا جبنة قريش يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر والزيت ويضاف الماء حتى الحصول على عجينة طرية. تغطى العجينة وتترك لتتخمر وتفرد بالنشابة وتفرد فى صينية مدورة. تخلط الجبنة والبقدونس والشطة والزيت والبيض والملح والفلفل الأسود وأيه خضروات تريد إضافتها. يفرد الخليط على العجينة ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم.

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