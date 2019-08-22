آيس موكا.. طريقة عمل القهوة المثلجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري القهوة المثلجة على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: ملعقة صغيرة قهوة مركزة "إسبريسو" أو 2 ملعقة نسكافيه 2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة 2 ملعقة صغيرة سكر 1/2 كوب حليب Advertisements 1/3 كوب ماء 1/2 كوب ثلج مجروش كريمة مخفوقة طريقة التحضير: اخلطي القهوة مع الماء الساخن حتى تمتز وضعي المزيج في الثلاجة ليبرد. في الخلاط ضعي السكر والحليب ومزيج القهوة البارد وصوص الشوكولاتة وامزجي بخفقات متقطعة حتى لا يذوب الثلج تمامًا. صبي الخليط في كوب وزينيه بالكريما المخفوقة وصوص الشوكولاتة والمكسرات إذا أردتي.

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