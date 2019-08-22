تلجأ الكثير من السيدات لإجراء جراحة استئصال الرحم الذي يتسبب لهن في الكثير من الآلام ولذلك يستوجب الأمر الخلاص منه بشكل سريع وحتمي.

ويقدم "هًن" حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك" أسباب استئصال الرحم في التقرير التالي:

الأورام الليفية

يعتبر استئصال الرحم الحل الحاسم الدائم للأورام الليفية، وهي الأورام الرحمية الحميدة التي تسبب باستمرار النزيف أو فقر الدم أو ألم الحوض أو الضغط على المثانة، كما أن العلاجات غير الجراحية للأورام الليفية حل ممكن، وهذا بناءً على مستوى عدم الراحة وحجم الورم، وتعاني بعض النساء المصابات بالأورام الليفية أعراضًا ذات حد أدنى ولا تستلزم العلاج.

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تدلي الرحم

عندما تضعف الأربطة الداعمة والأنسجة يحدث هبوط الرحم في المهبل، والذي بطبيعة الحال يؤدي لتدلي الرحم إلى البول أو الضغط على منطقة الحوض أو صعوبة حركة الأمعاء، وقد يكون استئصال الرحم ضروريًا لعلاج هذه الحالات.

نزيف مهبلي غير عادي

إذا كانت الدورات الشهرية غزيرة أو غير منتظمة أو ذات دورات مطولة، فقد يحقق استئصال الرحم الراحة عند تعذر السيطرة على النزيف بالطرق الأخرى.

سرطان الجهاز التناسلي الأنثوي

الإصابة بسرطان نسائي، مثل سرطان الرحم أو عنق الرحم، حيث يكون استئصال الرحم العلاج المثالي لهذه الحالة. وبناءً على نوع السرطان المحدد ومستوى تقدمه، قد تتضمن الخيارات الأخرى لدى المريضة العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

الانتباذ البطاني الرحمي

في الانتباذ البطاني الرحمي، ينمو النسيج الذي يبطِّن الجزء الداخلي من الرحم (بطانة الرحم) خارج الرحم على المبيضين أو قناتي فالوب أو الأعضاء الأخرى في منطقة الحوض أو البطن، وعندما تعجز الأدوية أو الجراحة التحفظية عن تحسين الانتباذ البطاني الرحمي، فقد تحتاج المرأة إلى استئصال الرحم مع إزالة المبيضين وقناتي فالوب واستئصال الرحم الكلي مع قناة فالوب وعنق الرحم (استئصال المبيض مع قناة فالوب).

ألم مزمن في منطقة الحوض

في بعض الأحيان، تُعد الجراحة الملاذ الضروري الأخير للنساء اللاتي يعانين الألم المزمن في منطقة الحوض والذي يظهر بوضوح في الرحم، ومع ذلك، لا تحقق عملية استئصال الرحم الارتياح من العديد من أشكال الألم في منطقة الحوض، وقد تؤدي عملية استئصال الرحم غير الضرورية إلى حدوث مشكلات جديدة، ينبغي الحصول على التقييم الدقيق قبل متابعة الإجراءات للخضوع للجراحة.