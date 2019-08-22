طريقة عمل الأرز بالطماطم..السر في التشويح

الأرز بالطماطم من الأكلات سريعة التحضير، وتكلفتها تعد بسيطة للغاية، وكذلك مغذية ومفيدة، يمكنك تقديمها لأطفالك مع سلطة أو دجاج أو لحم أو السمك. كوبين أرز كوب ماء كوب عصير طماطم ملح حسب الرغبة ملعقتين كبيرتين زيت Advertisements زبدة طريقة تحضير الارز بالطماطم اقدحي الزيت مع الزبدة، ثم ضيفي إليهم الأرز وشوّحيه قليلًا. أضيفي إليه عصير الطماطم، ثم الماء، واتركيهم حتى الغليان. أضيفي الملح وقلبيهم جيدًا. ضعيه على نار هادئة وضعي الغطاء عليه واتركيه حتى ينضج، وقدميه ساخنًا.

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