طريقة عمل ماسك المانجو للبشرة وفوائدة

فوائد عديدة لا يعرفها البعض عن أهمية المانجو للبشرة الدهنية ومنها تفتيح البشرة، والحفاظ على نعومتها ونضارتها، وغيرها من الفوائد، ويقدم لكِ "هُن"، طريقة عمل ماسك المانجو للبشرة.

مانجو مع نصف حبة بابايا

هرس نصف حبة مانجو مع نصف حبة بابايا وضعي هذا الماسك على البشرة والرقبة لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر.

Advertisements

المانجو المهروس وبودرة خشب الصندل

خلط كميات متساوية من المانجو المهروس وبودرة خشب الصندل، وضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر.

هريس المانجو مع ملعقتين من الشوفان

اخلطي ملعقتين من هريس المانجو مع ملعقتين من الشوفان ثم ضعي الخلطة على البشرة لمدة 20 دقيقة.

هريس المانجو مع بودرة الكركم

اخلطي ملعقتين من هريس المانجو مع ملعقتين من بودرة الكركم وضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة.