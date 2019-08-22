نجمات أصبن بالسمنة.. كيف كان شكلهن قبل وبعد التخلص من الوزن الزائد؟

الزيادة المفرطة في وزن الإنسان تصيبه بما يسمى السمنة، وهي من الأمور التي لا يجب التهاون معها، إذ أنها تسبب مشكلات صحية كثيرة، فوجود نسبة عالية من الدهون في الجسم يسبب أمورا سيئة، منها الضغط على العظام، والأعضاء الداخلية.

وكانت قد عرضت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا، مقطع فيديو تعرض فيه رحلتها مع "السمنة"، واستعرضت في الفيديو المجمع ذكرياتها أثناء معركتها للتخلص من السمنة.

وعن فترة إصابتها بالسمنة، قالت: "واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات Powered By تجميل".

وأضافت ريهام في برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة": "أنا معملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد".

وقالت ريهام عن تلك الفترة: "السمنة تغير ملامح الفرد وفي فترة تعرضي للسمنة دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط، حبست نفسي في مصحة بمنطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".

ولم تكن ريهام سعيد فقط من حاربت السمنة وتفوقت عليها واستطاعت الحصول على جسد مثالي، فهناك العديد من النجمات والمشاهير استطعن التغلب على السمنة، تستعرضهن "الوطن" في التقرير التالي:

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب واحدة من أشهر الفنانات اللاتي واجهن السمنة وتفوقن عليها، ولم تترك نفسها فريسة للسمنة، واتبعت نظاماً غذائياً قاسياً، نجحت من خلاله أن تصل لقوام مثالي.

شيرين

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زاد وزن النجمة شيرين، بعد ولادة طفلتيها، ما كان له تأثير سلبي على طلتها بالمسرح، رغم أنها كانت معروفة بجسدها النحيل قبل زواجها، إلا أنها استطاعت أن تخسر الكثير من الوزن، وتتحدى السمنة وتنجح في ذلك.

إنجي وجدان

استطاعت الفنانة إنجي وجدان أن تتغلب عن مظهرها القديم الذي ظهرت به في بداية مشوارها الفني واستطاعت أن تتغلب على السمنة بالالتزام بجدول تغذية كتب لها من طبيب مختص.

ديانا كرازون

بالرغم من ظهورها في بداية حياتها الفنية بجسد ممتلئ إلا أن الفنانة ديانا كرازون استطاعت أن تتغلب على السمنة باتباع نظام غذائي صارم، وتحصل على جسد ممشوق يشبه عارضات الأزياء.

ليلى علوي

أما النجمة ليلى علوي فاستطاعت أن تتخلص من السمنة والوزن الزائد والحصول على قوام مثالي، وقالت إنها اتبعت نظاما بسيطا لذلك والذي يتمثل في الحفاظ على رياضة المشي بشكل يومي لمدة لا تقل عن 45 دقيقة والامتناع عن تناول الشيكولاتة.