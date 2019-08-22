إلهام الفضالة تحتفل بحفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى

يبدو أنَّ العالم يدرك شيئًا فشيئًا الآثار السيئة التي يُحدثها البشر على هذا الكوكب، ومن بين أولئك المهتمين بأمرِ المحافظة على البيئة، العلاماتُ التجارية التي بات همها تبنّي نظام الاستدامة في محاولةٍ لحماية الأرض.

ويلعب عالم الموضة دورًا كبيرًا في هذا التغيير؛ إذ يقومُ المصممون والحرفيون بتحديثِ طرق الإنتاج باستخدام المواد المستدامة، من العلامات التجارية "الفخمة" إلى العلامات التجارية "منخفضة التكلفة"، وكانت البداية مع العلامة البريطانية "ستيلا ماكارتني" قبل أن تنضم إليها المزيد من العلامات التجارية للأزياء الجاهزة والإكسسوارات، لنجد أمامنا المزيد من القمصان والسراويل والمعاطف إلى البكيني والأحذية المصنوعة من موادّ معادٍ تدويرها.

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وهكذا انضمت العلامة الأمريكية الشهيرة "كونفيرس" إليها لتُقدم خطًا جديدًا من أحذية Chuck Taylor All Star الكلاسيكية، يحمل اسم Renew يشملُ ثلاثة أنماطٍ مختلفةٍ من الأحذية، وتتضمن المجموعة الأولى حذاء Converse Renew Denim Chuck 70، والذي يتميزُ بأنّه يعكسُ جوهر العلامة التجارية، ومصنوع من الجينز المعادِ تدويره، وسيكون هذا النمط متاحًا في نسخةٍ بعنقٍ عالٍ وأخرى بعنقٍ منخفض.

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