طريقة عمل الدنش بصوص التفاح

حضري لأولادك بالمنزل، الدنش بصوص التفاح، بدلًا من شرائه من الخارج، وقدميه بخطوات بسيطة، ودون تكلفة عالية.

المقادير:

3 أكواب دقيق

3 ملاعق كبيرة زيت

ملعقتان كبيرتان خل

رشة ملح

ربع كيلو زبدة

ماء للعجن

مربى

كريز حلويات

4 ثمرات تفاح أصفر

عصير ليمون

عسل نحل

قرفة مطحونة

طريقة تحضير صوص التفاح

قومي بتقطيع التفاح، وزيلي البذر منه، ثم اسلقيه.

اهرسي التفاح المسلوق مع عصير الليمون، وضيفيهما على النار، وأضيفي له القليل من الماء.

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أضيفي العسل الأبيض، والقرفة المطحونة، واستمري في التقليب.

اهرسيهما مرة أخرى، بالمضرب الكهربائي، ثم احفظيه ببرطمان، وضعيه داخل الميكرويف.

احفظي الصوص في الثلاجة، حتى وقت استخدامه.

طريقة تحضير الدنش

اخلطي الدقيق، مع رشة الملح والخل والزيت، ثم ضيفي الماء ويقلب حتى الحصول على عجينة طرية.

افردي العجينة بـ"النشابة"، واتركيها ترتاح قليلا ثم تبشر الزبدة الباردة عليها.

تطبق العجينة على الزبدة وتوضع في الثلاجة، ثم تخرج لتفرد وتطبق وتعود للثلاجة مجددا.

احفظي العجينة، في الثلاجة لمدة حوالي 20 دقيقة ويكرر الفرد والتطبيق 4 مرات.

تفرد وتقطع مربعات وتشرط وتطبق الأطراف، ثم يضاف الكريز في المنتصف.

يرص في صينية ويوضع في الفرن حتى تمام النضج، ومن ثم ادهنيه بصوص التفاح.