صاحبة "أجمل وجه" تكشف مواصفات الفوز: "مينفعش تكون لابسة لينسيز أو إكستنشن"

كشفت نوران طارق، صاحبة لقب أجمل وجه miss face beauty 2019، عن مواصفات ملكات الجمال، مؤكدة أنه لا بد أن يزيد طول قامتها عن 160 سم، وأن يكون الوزن ملائما للطول.

وأضافت أن الجمال يجب أن يكون طبيعيًا، قائلة: "مينفعش تكون لابسة لينسيز، أو حاطة اكستنشن أو أي عمليات تجميل".

وعن اختيارها كصاحبة أجمل وجه بالمسابقة، التي كانت ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2019، أوضحت: "مش مهم الشكل، قد ما مهم تكوني حلوة من جوة، وروحك حلوة".

وتابعت "طارق"، خلال حديثها لـ"هُن": "أن هدفها هو تنظيم ندوات للفتيات لتعليمهن حب الذات أولًا، وكيفية الحفاظ على الجمال الداخلي".

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وأكدت أنها لا تُفكر على الإطلاق، في نشر فيديوهات للفتيات للعناية بالبشرة أو بالجسم، أو حتى الدخول في عالم "اليوتيوب" رغم أنه مُربح إلى حد كبير.

ومن جانبها، ردت ميرا، ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي بمصر، لهذا العام، أنها تستعد للسفر إلى آسيا لتمثيل البلاد: "البني آدم في حاجات كتير حلوة، والشكل مش مُهم خالص، ومش مقياس إنه يخليك في وظيفة أو مكانة بعينها، أو تحصُد لقب بعينه".

واستضافت جريدة "الوطن" ملكة جمال مصر، خلال ندوة خاصة، بصحبة ملكة جمال المُراهقات، وملكة جمال آسيا في مصر، وصاحبة لقب أجمل وجه، والأكثر أناقة بالمسابقة.

وأقيم حفل ختام المُسابقة، مؤخرًا، بفندق الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى اختيار آلاء عاطف، ملكة جمال مصر لهذا العام، برئاسة لجنة التحكيم، التي ترأستها، الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنان فراس سعيد، والفنانة هنادي مهنى، ومصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.