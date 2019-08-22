أرضعت طفلها فمات.. حليب الأم السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تناول مسكن قوي المفعول من قبل الأم المرضعة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل الرضيع، وفقًا لموقع "البيان"، نقلاً عن صحيفة "مترو".

ووقع الحادث في مدينة بليموث البريطانية العام الماضي، ووفقا للأم، بعد أن أعطاها الأطباء المسكنات، لم تكن تريد إرضاع ابنتها، التي كان عمرها خمسة أيام، لكن الأطباء أصروا إلى أنه لا ضرر في ذلك.

وخلال تحقيق أجري، يوم الاثنين الماضي، قال الطبيب البروفيسور بيتر فليمنج، إن المسكنات التي تم وصفها للأم لآلام الظهر أثناء الحمل لعبت دورا في وفاة الطفلة الرضيعة.

وأشار فليمنج: "إنه دواء جديد يمكن أن ينقل عن طريق حليب الأم"، ولم يتمكن فليمنج من تحديد ما إذا كان الترامادول لعب دورا وأدى إلى الوفاة، أثناء الحمل أو بعد الولادة أثناء تناول حليب الأم.