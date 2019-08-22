المضادات الحيوية تؤدي للإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

أظهرت نتائج دراسة بريطانية جديدة زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون كلما زاد استخدام المضادات الحيوية. وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن جرعات المضاد الحيوي قد تزايد تناولها بين عامي 2000 و2010 بنسبة 35 بالمائة لتصل إلى 70 بليون جرعة سنوياً وبحساب المتوسط يعني ذلك أن لكل إنسان 10 جرعات من المضاد الحيوي كل سنة، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ونُشرت أبحاث الدراسة في دورية "جت" المتخصصة في الدراسات الطبية للقولون، واعتمدت على البيانات الصحية في بنك المعلومات الطبية لـ 11.3 مليون إنسان في بريطانيا خلال الفترة بين عامي 1989 و2012.

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وتوصل الباحثون إلى أن نسبة المصابين بسرطان القولون الذي سبق لهم تناول المضاد الحيوي تتراوح بين 69 و71 بالمائة خلال السنوات الـ 8 السابقة للإصابة.

وعند تدقيق النتائج تبين أن تناول البنسلين يرتبط بقوة بتزايد خطر الإصابة بسرطان القولون، بينما يرتبط تناول "تتراسيلين" بانخفاض هذا الخطر.

ويرجع ذلك إلى نوعية البكتريا التي يستهدف المضاد الحيوي القضاء عليها. وتتأثر صحة القولون بنوعية لبكتريا الصديقة التي تقتلها بعض أنواع المضاد الحيوي خلال محاربة الجراثيم.