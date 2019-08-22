منها اليوجا.. طرق العناية بالبشرة في مرحلة الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعاني البشرة في مرحلة الشيخوخة من الجفاف والتجاعيد والترهلات والبقع الصبغية، ما يسلبها نضارتها ويحرمها من إطلالتها المشرقة.

ولاستعادة شباب وجمال البشرة في الكِبر، تنصح مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية باستعمال مستحضرات العناية المخصصة لمحاربة الشيخوخة، والتي تحتوي على مواد تحتفظ بالماء مثل حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا يشع نداوة ونضارة.

Advertisements

كما ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين A، الذي يعمل على تحسين مرونة البشرة ويُعيد إليها مظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

ومن المهم أيضا أن تشتمل مستحضرات العناية بالبشرة على مُعامل حماية من أشعة الشمس “SPF” لا يقل عن 50؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذي البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يلعب أسلوب الحياة الصحي دورا مهما في استعادة شباب البشرة؛ حيث ينبغي إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، فضلا عن ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل لمحاربة التوتر النفسي، الذي يُفسد جمال البشرة.