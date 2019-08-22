تُعاني العديد من السيدات، من التهاب المثانة، بسبب العدوى البكتيرية، المُسماة بعدوى المسالك البولية، التي تُسبب الحكة والإحمرار، فضلًا عن بعض الأمراض التناسلية الأخرى. ويرصد "هن" أعراض التهاب المثانة، وفقًا لما جاء بـ "mayoclinic": أعراض التهاب المثانة إلحاح بالتبول المستمر زيادة الشعور بالحرق عند التبول Advertisements تسريب البول ظهور دماء في البول خروج بول كريه الرائحة الشعور بالضغط والألم أسفل البطن

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