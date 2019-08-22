اللقاحات الحية خطر على مرضى الروماتيزم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن اللقاحات الحية تشكل خطرا على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية كالروماتيزم مثلا.

وأوضحت الجمعية أن مرض الروماتيزم وعلاجه المتمثل في مثبطات المناعة يتسببان في إضعاف جهاز المناعة، وبالتالي ترفع اللقاحات الحية خطر الإصابة بعدوى. لذا ينبغي تفضيل اللقاحات غير الحية عن اللقاحات الحية.

يُشار إلى أن اللقاحات الحية هي لقاحات تعتمد على جراثيم حية ولكنها ضعيفة، في حين تعتمد اللقاحات غير الحية على جراثيم ميتة.