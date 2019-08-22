يساعد على التنحيف.. إليك فوائد زيت السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تفكر في إنقاص وزنك؟ تعرف على مكملات زيت السمك غنية بدهون أوميجا 3 التي تفيد القلب وتحارب الالتهابات.

تساعد الدهون الصحية التي توفرها مكملات زيت السمك على خفض مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وكلاهما من العوامل التي ترتبط بزيادة الوزن والبدانة، ويرتبط خفضهما بالرشاقة، حسبما جاء بموقع "24" الإماراتي.

كما يؤدي تناول مكملات زيت السمك وفق الجرعة الصحية إلى زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون الزائدة، وبالتالي التنحيف.

وتتضمن فوائد مكملات زيت السمك تقليل الالتهابات وهي من السمات التي تصاحب البدانة، وتحسين الحالة المزاجية وخاصة خفض مستوى القلق والتوتر، ومن المعروف أن التوتر أحد أسباب زيادة الشهية والرغبة في إشباع العواطف عن طريق أكل المزيد.